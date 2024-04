De Formule 1 en de FIA gaan deze week in overleg tijdens een bijeenkomst van de F1 Commission om allerlei zaken te bespreken. Een van de onderwerpen zal het puntensysteem zijn. Deze gaat mogelijk aangepast worden, al is niet iedereen daar even blij mee.

Met het nieuwe puntensysteem zouden meer coureurs in de punten kunnen komen. Wanneer de meerderheid van de teams hiermee instemt, dan kan dat vanaf volgend seizoen meegenomen kunnen worden in de reglementen. Een aantal teambazen hebben al uitgesproken voorkeur te hebben voor het nieuwe puntensysteem. Ferrari-topman Frédéric Vasseur zei: "Ik kom van Alfa Romeo. Ik weet dat het frustrerend kan zijn als je een perfect weekend hebt gereden, maar omdat niemand uitvalt elfde wordt en dus niet beloond wordt." Haas-teambaas Ayao Komatsu voegde daaraan toe: "Wat zou een negatieve kant zijn? We hebben nu teams zonder punten, ik denk niet dat dat goed is voor de sport."

Top 12 in de punten

Dit zou het nieuwe puntensysteem moeten worden. Waar nu alleen nog de top 10 punten krijgt op basis van 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1, zou dat vanaf volgend jaar de top 12 kunnen worden. De punten voor posities één tot en met zeven blijven hetzelfde. Vanaf de achtste stek wordt het dan 5 - 4 - 3 - 2 - 1. De vijf slechtste teams lijken nu alleen kans te maken op punten, wanneer iemand van de vijf beste teams een incident meemaakt of een straf krijgt opgelegd, maar het nieuwe systeem moet dit verhelpen.

Niet F1-waardig

Een aantal coureurs die momenteel in het achterveld rondrijden, lijken geen voorstander te zijn van het nieuwe puntensysteem. "Wanneer je bij de onderste vijf teams zit, hoop je op die ene natte, chaotische race met rode vlaggen en zo, waarin je kunt scoren," begon Alexander Albon van Williams tegenover de aanwezige media tijdens de Grand Prix van China. "Op dit moment zou ik dit [nieuwe systeem] zelf niet willen. Ik wil liever met het team de stap voorwaarts maken."

Esteban Ocon van Alpine sluit zich aan bij Albon: "Het voelt een beetje als een pleister op een grote wond. Het zou werken voor de huidige situatie, want dan hadden we nu punten gescoord. Echter, ik zou liever zien dat we vooraan kunnen vechten."

Sky Sports-analist en voormalig Formule 1-coureur vindt het niet F1-waardig als het puntensysteem op de schop gaat: "Punten voor het Formule 1-wereldkampioenschap moeten uitdagend zijn om gewonnen te worden en dan gekoesterd worden. Gewaardeerd," zo schrijft hij op X. "Het moet niet een soort van bingo worden waarbij iedereen een prijs wint."

Kevin Magnussen kwam met een heel ander puntensysteem: "Misschien is het beter om gewoon iedereen punten te geven. Dan heeft iedereen iets om voor te vechten, al gaat het weinig veranderen aan de stand in het WK," aldus de Haas-coureur die voorkeur heeft voor een puntensysteem zoals in NASCAR, waarbij de nummer één van veertig coureurs 40 punten krijgt en de nummer veertig één punt.

