Fernando Alonso maakte een megamoment mee tijdens de F1 Grand Prix van China. De Aston Martin-coureur was in de slotfase ontzettend hard aan het pushen op zijn softs en dat zorgde voor spectaculaire beelden.

De tweevoudig wereldkampioen maakte een wisselvallig weekend mee op het Shanghai International Circuit. Hij kwalificeerde zich als derde voor de Sprint van zaterdag en streed lange tijd om het podium. Toen hij werd voorbijgestoken door Carlos Sainz, probeerde hij de Ferrari weer terug te pakken. Het resulteerde in contact en Alonso viel uit met een lekke band. Ook de Grand Prix van zondag mocht hij vanaf P3 aanvangen. De Spanjaard ging buitenlangs Sergio Pérez voor de tweede positie. Een Safety Car halverwege de race gooide echter roet in het eten van de strategie van Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso overweegt sprintraces over te slaan: "Dit heeft me tot nadenken gezet"

Rallycross in vrije tijd

Alonso moest na de herstart twee stints doen, waarvan een op softs en een op mediums, in plaats van één stint op de harde band en moest dus de tijd van een extra pitstop goed zien te maken. Hij kwam in ronde 44 van 56 binnen vanaf de zesde plek en viel ver terug. Dankzij het hagelnieuwe rubber kon hij wel zijn weg naar voren vinden en kwam uiteindelijk als zevende over de streep. Het hoogtepunt van zijn inhaalrace was een enorme tankslapper bij het uitkomen van de laatste bocht, terwijl hij aan het jagen was op Lewis Hamilton. Het rechterachterwiel van de Aston Martin kwam in het grind terecht en Alonso moest zijn stuur meer dan 180° naar rechts gooien om niet te spinnen.

Op zijn Instagram-story onthult de 42-jarige uit Oviedo dat hij in zijn vrije tijd aan rallycross doet, een tak van autosport waar zijwaarts gaan een vereiste is. "De wil om te slagen is belangrijk, maar belangrijker nog is de wil om je voor te bereiden," luidt de tekst bij de post, een quote van de bekende basketbalcoach Bob Knight.

Gerelateerd