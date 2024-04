Fernando Alonso kreeg tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van China wederom drie strafpunten op zijn superlicentie. Ditmaal was het voor contact met Carlos Sainz. Volgens de Aston Martin-coureur is het het daarom eigenlijk niet meer waard om mee te doen aan de Sprint.

Terwijl Max Verstappen op dominante wijze de korte race op de zaterdag won voor Lewis Hamilton, werd er daarachter fel gestreden om het laatste podiumplekje. Alonso had lange tijd de derde positie in handen, maar zag de Ferrari van Sainz buitenlangs hem gaan door bocht 7 van het Shanghai International Circuit. De tweevoudig wereldkampioen poogde de plek terug te pakken met een divebomb in bocht 9. Ze gingen allebei wijd en Sergio Pérez zag zijn kans schoon om beide Spanjaarden in te halen. Zo kwamen dan toch weer twee Red Bulls op het podium terecht. Charles Leclerc kwam als vierde aan de finish voor de beschadigde bolide van Sainz. Alonso viel uit met, nadat hij een lekke band had opgelopen.

Artikel gaat verder onder video

Bijna niet waard meer

Alonso had al drie strafpunten op zak, nadat hij als verantwoordelijke werd aangewezen voor de crash van George Russell in Australië, en dus staat de teller binnen een maand al op zes. Gaat hij zo door, dan kan de man die onlangs een contractverlenging tekende bij Aston Martin, binnen de kortste keren een schorsing van één Grand Prix verwachten. Bij twaalf strafpunten binnen twaalf maanden wordt een coureur namelijk door de FIA aan de kant gezet.

"Deze sancties worden niet begrepen en ik kan me er ook niet in vinden, zeker als het gaat om punten op je superlicentie," vertelde Alonso tegenover DAZN. "Zo'n ongelooflijke straf is wederom ongekend. Het zet je wel aan het nadenken voor de volgende Sprint en of je daar überhaupt aan wil meedoen. Vanwege de punten die worden uitgedeeld en het feit dat we dan minder banden overhouden [voor de Grand Prix van zondag], is het het bijna niet waard om [in de Sprint] te racen."

