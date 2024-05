Als het aan Fernando Alonso ligt, dan stapt Max Verstappen ergens in zijn carrière nog wel over naar het team van Aston Martin. De toekomst van de Nederlander leek voor lange tijd bij Red Bull Racing te liggen, maar aan die toekomst wordt de afgelopen maanden getwijfeld.

Op de baan gaat het Red Bull Racing nog altijd voor de wind, maar dat lijkt buiten de baan niet zo te zijn. Al maanden schijnt er een heuse machtsstrijd binnenkamers te worden gevoerd. Adrian Newey heeft woensdag zijn vertrek aangekondigd en de verwachting is dat er misschien wel meer mensen zullen gaan volgen. Ook aan de toekomst van Verstappen bij het Oostenrijkse team wordt getwijfeld en hoewel Mercedes in beeld lijkt te zijn voor een mogelijk vervolg, wijst Alonso naar Aston Martin.

Lance of Max

"Ik zou hem graag op een bepaald moment in zijn carrière voor Aston Martin zien rijden, dat is zeker. Ik denk dat we twee jaar voor liggen op schema, maar het is moeilijk om commentaar te geven op andere coureurs", zo citeert Motorsport.com Alonso. Het gaat de tweevoudig kampioen niet zozeer om Verstappen, maar meer om het merk. In zijn ogen mag Lance Stroll ook winnen met het team. "Of hij nu in de auto zit of niet, het zou goed zijn om hem erbij te hebben en dit merk te laten winnen. Zoals ik al zei, als ik in een andere positie zat, zou ik Aston graag laten winnen, met Lance Stroll of met Max."

Opties Verstappen

Verstappen heeft echter nog een contract dat hem tot en met 2028 bij Red Bull Racing houdt. Desalniettemin lijkt vooral 2026 een onzeker moment te zijn. Het vertrek van Newey is natuurlijk niet meteen het punt om te vertrekken, maar tegelijkertijd heeft het Oostenrijkse team nog niet eerder zonder de 65-jarige Brit gewerkt. Toch lijkt vooral de zorgen over de Ford-power unit op te spelen. Mercedes is echter ook een kandidaat die staat te springen om de handtekening van de Limburger.

