Volgens Kees van de Grint bestaat de helft van de huidige F1-grid momenteel uit coureurs die niet in F1 thuis zouden horen. Deze coureurs zijn vooral in de koningsklasse actief vanwege hun 'commerciële waarde' en de financiële belangen die hierbij komen kijken.

In Slipstream van Viaplay laat Van de Grint zijn licht schijnen op de huidige grid in F1, die volgens hem voor de helft bestaat uit coureurs die niet in F1 thuis zouden horen. Hij zegt dit naar aanleiding van wat er afgelopen weekend gebeurde in China met Lance Stroll en Kevin Magnussen, die Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda respectievelijk uit de race reden. "Het is nou eenmaal een gegeven dat de helft van het veld niet in de Formule 1 thuishoort, maar die zijn er vanwege financiële belangen. Daar moeten we mee leven. Er moet wel doorstroming zijn. Het kan eigenlijk niet zo zijn dat de Formule 2-kampioen niet in de Formule 1 komt." De laatste seizoenen is het vaak zo dat deze coureurs reservecoureurs worden of naar een andere raceklasse verhuizen om daar wel kilometers te kunnen maken.

Zhou vanwege 'commerciële belangen' in F1

Een goed voorbeeld volgens Van de Grint, naast Stroll en Magnussen, is Zhou Guanyu. "Zhou zit namelijk ook in de Formule 1 vanwege commerciële belangen. Hij heeft het talent nog niet laten zien. Zo kunnen we er nog wel een paar noemen, maar als je ziet hoelang Stroll al rijdt, en dat hij nog steeds bij dit soort dingen betrokken raakt." Het is nog maar de vraag of Zhou volgend jaar of het jaar daarna nog onderdeel is van Kick Sauber, gezien de geruchten dat Nico Hülkenberg richting het team zou gaan dat vanaf 2026 gaat samenwerken met Audi.

Ricciardo weet nog niet te overtuigen

Van de Grint is ook nog niet echt onder de indruk van Daniel Ricciardo, die volgens de Nederlander niet goed genoeg presteert om ook maar een klein beetje overwogen te worden bij Red Bull Racing volgend jaar. "Om nou te zeggen dat Ricciardo het zo fantastisch deed. Hij kwam in de belangstelling vanwege dit incident. Ricciardo was deze keer wel beter. Ricciardo heeft ook wel vaker een ronde waarin hij niet snapt waarom hij zo langzaam was. Daar heb ik een makkelijke verklaring voor: je bent te langzaam."

