Lance Stroll heeft zichzelf negatief in de kijker gespeeld tijdens de Grand Prix van China. De kritiek op de Aston Martin-coureur is de afgelopen dagen niet mals, maar door de houding van de Canadees is het soms moeilijk te peilen of het hem allemaal überhaupt wat interesseert. Is het tijd om met pensioen te gaan?

Lance Stroll is niet het meest populaire gezicht op de Formule 1-grid, maar de 25-jarige coureur heeft er afgelopen zondag op het Shanghai International Circuit ongetwijfeld geen fans bijgekregen. De Aston Martin-rijder klapte vlak voor de herstart na een safety car achterop de RB-bolide van Daniel Ricciardo bij het ingaan van de haarspeldbocht, waarmee zowel zijn eigen race als die van de Australiër uiteindelijk ten einde kwam. Ook Oscar Piastri liep schade op aan zijn diffuser, omdat hij op zijn beurt geraakt werd door de auto van Ricciardo.

Stroll maakt geen vrienden in China

Een opmerkelijk incident, waarbij Stroll toch echt als schuldige aangewezen kon worden. Op beelden is te zien hoe de Canadees niet voor zich keek, maar de binnenkant van de bocht in zich aan het opnemen was, waardoor hij simpelweg niet remde en zijn collega torpedeerde. Ook Formule 1-coureurs kunnen fouten maken, maar de Aston Martin-coureur is voornamelijk onder vuur komen te liggen vanwege zijn reactie op het incident. Zo noemde hij Ricciardo over de radio een "f*cking idioot" en gaf hij na afloop tegenover de media aan dat hij de Visa Cash App RB-coureur als schuldige zag.

Toen Ricciardo dit tijdens een interview na afloop te horen kreeg, werd hij zichtbaar witheet. "Het was mijn schuld? Ik doe mijn best om niet te zeggen wat ik vind, maar f*ck die gast", klonk het onder andere. Even later gaf Stroll iets meer nuance aan zijn eerdere woorden, door uit te leggen dat er een soort kettingreactie ontstond, omdat er in de kop van het veld geen gas werd gegeven. Aston Martin-teambaas Mike Krack wees zelfs met een beschuldigende vinger naar Max Verstappen, de leider in de wedstrijd, door te zeggen dat dit soort situaties altijd aan de voorkant ontstaan. Die woorden vielen slecht bij Piastri: "Nou, niemand anders reed op elkaar in", zo klonk het.

Verstappen schiet in de lach bij zien beelden

De rest van het veld lijkt Stroll sowieso steeds minder serieus te nemen. Zo schoot Verstappen zichtbaar in de lach toen hij de crash van Stroll voor het eerst op de beelden terugzag, waarna hij snel een hand voor zijn mond sloeg. Samen met Lando Norris werd de vergelijking gemaakt met Daniil Kyvat, die in 2016 de bijnaam 'de Torpedo' kreeg van Sebastian Vettel, omdat de Ferrari-coureur hem moest ontwijken bij de start van een race dat jaar, toevallig was dat ook de Grand Prix van China, waardoor de Duitser ploegmaat Kimi Räikkönen raakte. Ook bij de teambazen maakt Stroll weinig indruk. Zo werd Mercedes-teambaas Toto Wolff op de vrijdag in China gevraagd naar de kanshebber op pole position, waarna het klonk: "Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes en Fernando Alonso", doelde hij op de teammaat van Stroll...

Stigma rondom zijn persoon

In de media ontspringt hij de dans ook niet. Verschillende experts, analisten en zelfs commentatoren hebben de afgelopen dagen op laten tekenen dat het tijd is voor Stroll om met pensioen te gaan. Niet vanwege dit ene incident, maar vanwege een opeenstapeling van verschillende factoren. Je kunt het ermee eens zijn of niet, maar rondom Stroll heerst nu eenmaal - of mensen het hardop uitspreken of niet - het stigma dat hij in de Formule 1 rijdt vanwege de portemonnee van zijn vader. Lawrence Stroll legde in 2017 een flinke zak geld neer om zijn zoon bij Williams te laten debuteren, waarna de Canadees het team van Force India (inmiddels Aston Martin) overnam. Sindsdien heeft Stroll junior niet meer hoeven te vrezen voor zijn zitje.

Hierdoor voelt het alsof Stroll junior zo lang in de Formule 1 kan blijven als hij wil. Dat geld enorm meehelpt in de Formule 1, is niks nieuws. Het hoort er ook bij. Maar wat veel mensen stoort, is dat de 25-jarige uit Montreal regelmatig uitstraalt dat het hem allemaal niets interesseert, terwijl hij wel één van de twintig plekjes in de Formule 1 bezet houdt. Qua performance wordt hij wellicht zelfs wat onderschat. Stroll heeft meer dan eens laten zien tot indrukwekkende prestaties in staat te zijn, om de kwalificatie van de Grand Prix van Turkije in 2020 als voorbeeld te noemen, maar door het stigma van 'pay driver', is het voor de bühne niet snel goed genoeg. Echter, tegelijkertijd heeft Stroll nog nooit een van zijn teammaten het leven zuur weten te maken en maakt hij, ondanks zijn inmiddels ruime ervaring, regelmatig fouten.

Lawrence Stroll

Media geen fan van Stroll

Zijn houding, het stigma rondom zijn persoon en de toch ook regelmatig opmerkelijke incidenten, zorgen ervoor dat Stroll een beetje het lachertje van de grid wordt. Coureurs en teambazen lijken hem steeds minder serieus te nemen, maar ook in de media maakt hij geen vrienden. En ook dat doet hij toch echt zelf. Zijn houding tegenover de media is namelijk vaker niet dan wel om over naar huis te schrijven.

Fans vangen thuis soms een glimp op van hoe ongeïnteresseerd Stroll over kan komen tijdens zijn interview voor televisie, maar voor de geschreven media is dit vaste prik. Stroll is regelmatig binnen een minuut weer uit de media pen voor de geschreven media vertrokken, en laat de aanwezige journalisten achter met een aantal gemompelde en ongeïnteresseerde antwoorden. Dit werkt tegen je, want het zorgt ervoor dat journalisten geen interesse meer in je hebben, waardoor je jezelf steeds minder de kans geeft jezelf van je goede kant te laten zien.

Geschreven media

In de media pen voor geschreven media is het zo dat er een stuk of twintig journalisten op een rij of rondom een afgebakend vierkant staan, en de twintig coureurs zich vaak maar één keer melden. Een goedgemutste rijder wil zijn verhaal nog wel eens twee keer doen, maar meestal betekent het dat als een coureur besluit zich helemaal links te melden, terwijl jij aan de rechterkant van het vierkantje staat, je de sjaak bent. Dan heb je dus liever een Max Verstappen, Lewis Hamilton of Charles Leclerc (alle drie coureurs die vrijwel altijd wél de tijd nemen) voor je neus staan, dan een Stroll. Hierdoor ontstaat soms zelf de ongemakellijke situatie waarin iedereen probeert vooral niet zijn aandacht te trekken.

Pensioen aanstaande?

Nogmaals, Stroll heeft meer dan eens hele goede dingen laten zien. Hij heeft drie podiumplaatsen en één pole position op zijn naam staan, en maakte bijvoorbeeld begin 2023 indruk door met een gebroken pols punten te scoren namens Aston Martin. Hij lijkt het stigma van rijkeluiszoontje echter moeilijk van zich af te kunnen schudden, en in dat opzicht lijkt hij toch echt zijn eigen grootste vijand te zijn.

De afgelopen weken doen dan ook - en niet voor het eerst - geruchten de ronde dat Stroll overweegt op korte termijn een punt achter zijn loopbaan te zetten, omdat hij zou overwegen in de voetsporen van zijn vader te treden in de zakenwereld. Stroll is qua performance bij lange na niet de meest matige coureur die we in de Formule 1 voorbij hebben zien komen, maar zowel hijzelf als zijn collega's, lijken zich af te vragen hoelang hij nog rond blijft hangen.

