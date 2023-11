Vincent Bruins

Vrijdag 3 november 2023 20:36 - Laatste update: 20:41

Lance Stroll heeft de derde positie gepakt in de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. De Aston Martin-coureur verraste eigenlijk in elk gedeelte van de sessie. De Canadees ging op het circuit van Interlagos zelfs harder dan teamgenoot Fernando Alonso.

Het weekend in Brazilië begon al goed voor Stroll. Hij klokte namelijk de zesde tijd in de eerste en enige vrije training. Ook in Q1 van de kwalificatie vonden we hem comfortabel op de zesde positie, zes duizendsten voor Alonso. Stroll deed geen tweede run in Q2 en de tiende stek was genoeg om door te gaan naar Q3. Een enorme regenbui kwam op hoge snelheid richting Autódromo José Carlos Pace en dus was het cruciaal om te presteren in de eerste helft van Q3. Zodoende kwam Stroll op de derde plek terecht achter Max Verstappen en Charles Leclerc met een 1:11.344.

Slechte ronde

"De auto voelde goed aan tijdens de gehele sessie," begon Stroll tegenover James Hinchcliffe in het interview na de kwalificatie. "Q3 was wel een uitdaging. Mijn ronde was best wel slecht, maar de weersomstandigheden sloegen ook om. Ik blokkeerde een wiel een paar keer en miste een aantal apexen. Maar uiteindelijk was het dus wel goed genoeg voor een top drie wat een geweldig resultaat is." Na een lastige periode sinds de zomerstop voorbij is, hoopt de Aston Martin-coureur op meer geluk op zondag. "We hadden een prima race in Austin, maar een week later in Mexico zat het ons weer tegen. Vandaag was dus wel een goede dag." Stroll en Alonso zullen de tweede startrij delen voor de Grand Prix van zondag.