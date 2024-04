Adrian Newey zal naar verluidt Red Bull Racing verlaten in de nasleep van de situatie rondom Christian Horner. De Brit zou een aanbod hebben gekregen van Aston Martin. Diens eigenaar Lawrence Stroll zou ondertussen een aandeel in het F1-team verkopen.

De doorgaans goed geïnformeerde bronnen van Auto Motor und Sport en de BBC meldden eerder deze week dat Newey binnenkort zijn ontslag zou indienen bij het team dat momenteel de Formule 1 domineert met Max Verstappen. Het is nog niet bekend of de hoofdontwerper en tevens CTO zich bij een ander team zal voegen of dat hij met pensioen gaat. Vanwege het feit dat het contract van Newey bij Red Bull loopt tot eind 2025 en vanwege regels rondom het zogeheten gardening leave, zou het kunnen zijn dat hij pas vanaf 2027 bij een nieuwe werkgever aan de slag mag gaan.

50 miljoen euro per seizoen

Volgens Jack Plooij heeft Stroll een voorstel gedaan aan Newey. "Weet je wat er geboden is door meneer Lawrence Stroll? 200 miljoen voor vier jaar," begon de F1-analist bij het Ziggo Sport Race Café. Drie personeelsleden mogen buiten het kostenplafond vallen als het gaat om het salaris en Newey is er daar een van bij Red Bull en kan dat dus ook worden bij Aston Martin. Of het Britse team gaat het nog slimmer spelen, zo vertelde Plooij verder: "Je moet als ontwerper van die nieuwe motoren [vanaf 2026] bij een fabrikant zitten, want dan kunnen er buiten de budgetcap veel dingetjes gebeuren die het daglicht net niet mogen zien."

Aston Martin praat met geïnteresseerde partijen

De geruchten over de overstap van Newey richting Aston Martin vallen samen met het nieuws dat het team naar verluidt een aandeel zal verkopen aan investeerders. Mogelijk zou dit geld vrijmaken voor het bod dat Aston Martin bij Newey heeft gedaan. De renstal waar Fernando Alonso en Lance Stroll voor uitkomen, verkocht afgelopen november al een klein aandeel aan Arctos Partners. Volgens Bloomberg is Lawrence Stroll bereid om nog eens 25% van de aandelen in Aston Martin F1 verkopen. De waarde van het team werd tijdens de eerdere deal geschat op 1,2 miljard euro, dus als de Canadees een kwart van de aandelen uit handen geeft, zal er tenminste 300 miljoen euro vrijkomen.

Een woordvoerder van Aston Martin liet weten dat er "zo nu en dan, en vooral recentelijk na de investering van Arctos Partners, contact is met geïnteresseerde partijen", maar om welke partijen het gaat, is vertrouwelijk en er zal op de korte termijn geen officiële aankondiging over komen.

