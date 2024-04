Fernando Alonso is van mening dat de feedback van Lance Stroll ontzettend belangrijk is voor het team van Aston Martin, omdat de Canadees naar eigen zeggen veel gevoeliger is voor bepaalde dingen dan de tweevoudig wereldkampioen.

Fernando Alonso is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Aston Martin, en het moge duidelijke zijn dat de 42-jarige routinier de overhand heeft ten opzichte van zijn teammaat. Na vijf races staat Alonso met 33 punten op de achtste plaats, waar Stroll het moet doen met een tiende stek en negen punten. Toch is Alonso volgens hemzelf niet de grote man binnen Aston Martin, en is de feedback van Stroll juist ontzettend belangrijk, omdat hij bepaalde dingen veel beter aanvoelt.

Feedback Stroll

"Lance en ik proberen het team zoveel mogelijk te helpen", klinkt het. "Ik denk dat we onder sommige omstandigheden verschillende rijstijlen hebben. We hebben twee verschillende aanpakken met de auto. Lance is veel gevoeliger voor dingen dan ik ben, en dat is denk ik ontzettend belangrijk voor het team. De analyses die Lance kan doen en de feedback die hij kan geven is cruciaal voor ons en voor het verbeteren van de auto. Ik ben wat minder gevoelig voor bepaalde dingen, en dat is niet iets goeds."

Dezelfde conclusie

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "We proberen beiden Aston Martin zoveel mogelijk te helpen, en de manier waarop we de auto ontwikkelen en de set-ups proberen af te ronden tijdens een weekend, is precies hetzelfde. We komen tot dezelfde conclusie, maar misschien via een andere weg. Ik denk dat die twee verschillende rijstijlen juist iets goeds zijn voor Aston Martin", klinkt het.

