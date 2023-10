Remy Ramjiawan

Aston Martin-teambaas Mike Krack onthult dat het team geen updates meer zal gaan introduceren tijden sprintweekenden. Afgelopen weekend in Austin moesten Fernando Alonso en Lance Stroll beiden vanuit de pitstraat starten en dat had alles te maken met de nieuwe onderdelen op de AMR23.

Daar waar de teams tijdens een traditioneel weekend drie vrije trainingen hebben om hun afstelling goed te krijgen, is dat tijdens een sprintweekend teruggebracht naar één training. In Austin bracht Aston Martin updates mee, maar gezien de beperkte trainingstijd, kon de renstal het pakket niet optimaliseren. Het zorgde ervoor dat Stroll en Alonso tijdens de kwalificatie bleven hangen in Q1.

Gesteggel in Austin

Uiteindelijk ging de tweevoudig kampioen terug naar de specificatie van de AMR23 in Qatar, terwijl Stroll de Grand Prix van de Verenigde Staten aanving met het nieuwe pakket. De parc fermé-regels werden daarbij gebroken en dus moesten de coureurs vanuit de pitstraat starten. De Canadese coureur kwam uiteindelijk als negende over de streep, maar door de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, schoof hij op naar de zevende plek. Alonso viel zes ronden voor het einde uit en dat had vervolgens weer te maken met de schade aan zijn vloer, waardoor de neerwaartse druk was verdwenen.

Geen updates meer tijdens sprintweekend

Het team heeft het zichzelf moeilijk gemaakt door updates mee te nemen, naar een weekend waarin er maar weinig trainingstijd is en dat gaat volgens teambaas Krack niet meer gebeuren. "Het feit is dat we op vrijdag ons huiswerk hadden moeten doen. Dat hebben we niet gedaan en daar hebben we het hele weekend de gevolgen van ondervonden. Nu hebben we voor altijd de regel: neem geen upgrades mee naar een sprintweekend. Maar als je de beslissing neemt om het wel te doen, dan weet je wat de risico's zijn en dan kun je niet klagen als het gebeurt. Maar het is weer een les die je geleerd hebt", aldus de teambaas na de race in Austin.