Het zou volgens voormalig teambaas Eddie Jordan zomaar eens kunnen zijn dat we naar het laatste seizoen van Lance Stroll in de Formule 1 kijken. De 75-jarige Ier stelt dat de populaire Carlos Sainz weleens de vervanger van het zoontje van de baas kan gaan worden.

Lance Strulovitch, beter bekend als Stroll junior begon in 2024 aan zijn achtste jaar in de koningsklasse. Hoewel niet iedereen overtuigd is van de kwaliteiten van de 25-jarige Canadees, heeft hij wel één pole position weten te rijden. Via Williams en Racing Point is hij uiteindelijk geland bij Aston Martin. Gesteund door de financiële middelen van vader Lawrence heeft Lance zich nooit echt zorgen hoeven maken om zijn zitje, maar Jordan vermoedt dat daar weleens verandering in kan komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ferrari heeft 'Red Bull-luchthappers' getest, maar voorlopig zonder resultaat'

Sainz speelt sleutelrol

In de Formula For Success-podcast legt Jordan de sleutelrol van Sainz uit. "Op dit moment - vergeet niet dat hij (Sainz) begon bij Toro Rosso - en ik zou zeggen, Red Bull, als ze iemand als Max [Verstappen] verliezen of als ze iemand als [Sergio] Pérez vervangen, dan moet Carlos een van de sleutelpersonen zijn." Christian Horner bevestigde na de overwinning van de Spanjaard in Melbourne, dat Sainz inmiddels ook op de shortlist staat.

OOK INTERESSANT: Honda richt nieuw bedrijf op ter voorbereiding op samenwerking met Aston Martin

Stroll kind van de rekening

Red Bull heeft natuurlijk genoeg opties beschikbaar en mocht Sainz niet naar Milton Keynes vertrekken, dan moet Stroll zijn borst natmaken. "Wees echter niet verbaasd als je volgend jaar een volledig Spaans Aston Martin-team ziet. Niet vergeten waar je dat voor het eerst hebt gehoord." Wel wijst Jordan direct naar zijn glazen bol. "Ik zeg het je, ik geloof dat als er geen plek voor hem is bij Red Bull, hij Fernando zal vergezellen in Aston Martin. Dat is wat ik geloof. Ik heb geen echt hardcore bewijs, maar het is een onderbuikgevoel. En heel vaak is mijn onderbuikgevoel een beetje anders dan dat van anderen. En soms heb ik gelijk. Soms verpest ik het helemaal. Maar het klinkt wel leuk."