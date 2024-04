Lance Stroll verprutste niet de race van één, maar twee Australiërs tijdens de F1 Grand Prix van China. Hij knalde achterop Daniel Ricciardo en door een kettingreactie raakte de RB-coureur op zijn beurt Oscar Piastri. De laatstgenoemde mengt zich nu ook in de discussie rondom de stunt van Stroll.

Valtteri Bottas blies in de eerste helft van de wedstrijd op het Shanghai International Circuit zijn power unit op. Het duurde lang om de Kick Sauber-bolide veilig te stellen en dus moest de Safety Car op de baan komen. De race werd aan het eind van ronde 26 weer hervat, maar bij het ingaan van de haarspeldbocht ging het goed fout in het middenveld. Stroll keek naar de binnenkant van de bocht in plaats van voor zich en remde te laat. Ricciardo werd door de Aston Martin geramd en moest in de pitstraat opgeven vanwege de vele schade. Piastri kon de race nog wel uitrijden, maar had geen snelheid meer vanwege een kapotte diffuser en bleef daarom steken op P8.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Krack vindt straf voor Stroll overdreven: "Een heel snel en heel hard besluit"

Snelheidsverlies was geen verrassing na schade

Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack lag de verantwoordelijkheid van de crash bij Max Verstappen, degene die als leider het tempo mocht bepalen bij de herstart. "Deze situaties ontstaan aan de voorkant. Nu kun je altijd zeggen dat je voorzichtiger moet zijn. Maar aan de andere kant, als je te voorzichtig bent en je hebt de herstart en je verliest meer dan een wagenlengte, dan zegt iedereen 'slaap je?'," vertelde de Luxemburger tegenover de aanwezige media. Stroll nam zelf de verantwoordelijkheid ook niet op zich en zei dat "iedereen voor hem remde".

Naast de woedende Ricciardo, die "fuck hem" zei over Stroll toen hij erachter kwam dat de Canadees vond dat de de crash niet zijn schuld was, heeft ook Piastri zijn mening erover klaarliggen. De opmerking over Verstappen lijkt hij onzin te vinden evenals het excuus van Stroll. "Ja, maar niemand anders crashte tegen elkaar aan," reageerde de McLaren-coureur tegenover de aanwezige media in China. "Dit is iets wat je altijd moet verwachten in zo'n type bocht." Na de race onderzocht hij de schade aan zijn diffuser en moest er wel om lachen: "Ik ben er vrijwel zeker van dat de engineers het niet zo hadden ontworpen. Het is dus geen verrassing dat ik zoveel pace was kwijtgeraakt vanaf dat moment, wat wel zonde is, want volgens zaten er nog meer punten in het verschiet."

Gerelateerd