Honda heeft een nieuw bedrijf opgericht dat zich speciaal zal focussen op de power units die het levert in de Formule 1. Het is de volgende stap ter voorbereiding op de samenwerking met Aston Martin.

Honda keerde in 2015 na een pauze van zeven jaar weer terug in de Formule 1 als motorleverancier van McLaren. Dit wierp haar vruchten niet af en na een periode waarin geen enkel podium werd gescoord, begon de Japanse autogigant vanaf 2018 aan een samenwerking met Red Bull. Eerst kreeg Scuderia Toro Rosso (nu Visa Cash App RB) deze power units, terwijl Red Bull nog bij TAG Heuer-Renault bleef voor een extra seizoen. De Oostenrijkse formatie boekte vervolgens in 2019 meteen succes met Honda. Max Verstappen won drie Grands Prix dat jaar en nog eens twee in 2020, en Pierre Gasly schreef de race in Italië op zijn naam met AlphaTauri. Verstappen werd in 2021 de eerste coureur om wereldkampioen te worden met Honda sinds Ayrton Senna in 1991. De Japanse leverancier zou zich echter na 2021 terugtrekken, voordat het als Honda-RBPT terugkwam voor 2023.

Nieuw Honda-bedrijf

Aston Martin maakte vorig jaar mei bekend Mercedes te laten vallen na 2025 om een nieuwe samenwerking met Honda zal aangaan vanaf 2026. Tegelijkertijd zal Red Bull afscheid nemen van Honda nu de energydrankfabrikant haar krachten bundelt met de Ford Motor Company. Ter voorbereiding op het partnerschap met Aston Martin heeft Honda nu de Honda Racing Corporation UK (HRC UK) opgericht in Groot-Brittannië. Het zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de power units na de races en de voorbereiding van de nieuwe power units voor 2026. Tegelijkertijd zal het ook het logistiek centrum van de Honda Racing Corporation worden voor heel Europa. De oprichting van HRC UK zal de effectiviteit van de samenwerking met Aston Martin vergroten. Honda is ook meteen begonnen met de werving van engineers, technici en andere personeelsleden voor het nieuwe bedrijf.

