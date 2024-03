Het team van Ferrari haalt alles uit de kast om de achterstand op Red Bull Racing te verkleinen. Volgens het Italiaanse Formu1a.uno heeft de brigade uit Maranello de luchthappers van de RB20 uitvoerig bekeken en er een testversie van gebouwd, toch zijn de resultaten nog niet om over naar huis te schrijven.

Onder leiding van Frédéric Vasseur heeft Ferrari dit jaar een bolide op de baan gebracht, waarbij de hoge bandenslijtage niet meer een probleem lijkt te zijn. Tijdens de kwalificaties kan de Scuderia nog het vuur aan de schenen van Red Bull leggen, tijdens de race is er nog wel een achterstand. Het gros van het veld heeft de RB19 zo goed mogelijk proberen na te bouwen en het Oostenrijkse heeft daarom het ontwerp voor dit jaar omgegooid.

Sidepods en luchthappers

Één van de meest opvallende innovaties op de RB18 waren de lepelvormige luchthappers. Ook op de RB19 waren die aanwezig, maar voor de RB20 zijn die er ondersteboven opgezet. Ook is de sleuf steeds smaller geworden, een pad dat vorig jaar al werd ingeslagen. De SF24 maakt op dit moment nog steeds gebruik van de lepelvormige luchthappers, maar in de windtunnel in Maranello zou al zijn getest met het omgekeerde concept.

Ferrari volgt Red Bull en McLaren

Die eerste poging is volgens het Italiaanse medium nog niet succesvol geweest, desondanks probeert Ferrari het idee nog uit te vogelen. Red Bull Racing is overigens niet het enige team met dit foefje. Zo heeft McLaren haar eigen versie van de 'omgekeerde'-luchtappers ontworpen en het team van Ferrari schijnt daar ook veel inspiratie van te hebben opgedaan. Hoewel de resultaten uit de windtunnel nog niet positief zijn, is Ferrari wel optimistisch over de potentie van dit concept. Initieel wilde het team het nieuwe updatepakket al introduceren in Suzuka, maar vanwege de snelheid van de huidige SF-24, is de introductie uitgesteld naar Imola.

