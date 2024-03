Één van de mannen die Red Bull Racing heeft zien opgroeien van rebelse renstal tot toonaangevend topteam, Lee Stevenson, heeft zijn laatste dag bij het Oostenrijkse team erop zitten.

De destijds 15-jarige Stevenson begon zijn Formule 1-carrière in 1999 bij Jordan Grand Prix. In 2005 kreeg hij de kans om aan de slag te gaan als één van de monteurs van Tiago Monteiro. Een jaar later stapte hij over naar Red Bull en wist hij zich daar op te werken naar de status van nummer één monteur. In 2015 werkte hij aan de auto van Daniil Kvyat en het jaar erop zou hij het hetzelfde gaan doen, maar dan voor Max Verstappen.

Fantastisch avontuur

Stevenson liet op Instagram weten dat zijn laatste dag erop zit. "Ik wilde iedereen even laten weten dat ik vanaf nu geen posts meer zal delen van mij bij Red Bull, want vandaag is mijn allerlaatste dag. Ik heb een fantastische achttien jaar erop zitten. De dingen die ik samen met dit team heb kunnen bereiken, zijn ongelooflijk. Vanaf de RB02 tot aan de RB16B, het was een fantastisch avontuur."

De RB16B is de wagen waarmee Verstappen in 2021 zijn eerste wereldtitel wist te pakken en het was tevens de laatste bolide waaraan Stevenson vanuit de pitstraat heeft gewerkt. Na dat seizoen koos hij namelijk voor een andere functie binnen de renstal. "Ik had in 2006, toen ik hier begon, nooit gedacht dat we races zouden winnen, pole position wisten te pakken en zelfs kampioenschappen konden gaan bijschrijven. Dat is ons allemaal maar even mooi gelukt."

Nieuw avontuur binnen Formule 1

Toch vertrekt de voormalig nummer één monteur niet uit de koningsklasse, zo onthult hij dat hij maandag ook naar Japan zal vertrekken. "Het nieuwe hoofdstuk begint maandag, want dan reis ik af naar Japan. Daar ga ik aan de slag bij mij nieuwe team aan de andere kant van de pitlane. Dat wordt een enorme uitdaging, maar eentje waar ik helemaal klaar voor ben."

