Max Verstappen viel zondag tijdens de Grand Prix van Australië uit met een uitvalbeurt en ook de vijfde plek van Sergio Pérez was verre van indrukwekkend. De Mexicaan baarde na afloop opzien door te stellen dat Verstappen ook zonder uitvalbeurt de race in Melbourne niet gewonnen zou hebben.

De Grand Prix van Australië werd voor het team van Red Bull Racing een weekend om snel te vergeten. Na twee dominante één-twee-resultaten voor Verstappen en Pérez tijdens de eerste twee races van het seizoen, liep het in Melbourne eigenlijk het complete weekend niet. Verstappen wist nog enigszins verrassend de pole position te pakken op Albert Park, maar veel plezier had hij daar niet aan. Na vier ronden was zijn Grand Prix op zondag af: door remproblemen viel de Nederlander voor het eerst sinds Australië in 2022 weer een keer uit op zondag.

Geen Verstappen-winst

Na afloop van de uitvalbeurt van Verstappen en Pérez zijn eigen vijfde plek, liet hij al weten dat Red Bull überhaupt de pace niet had om te winnen in Australië. "Ik denk dat we als team vandaag niet het tempo hadden. We hadden het hele weekend niet de snelheid. We hadden het al moeilijk vanaf vrijdag en we hebben het bandenmanagement nooit onder controle gekregen. Maar ja, we moeten het gewoon begrijpen en ervoor zorgen dat we klaar zijn om te verbeteren. Vorig jaar zagen we al dat Ferrari veel sterker was op een circuit als dit." Volgens Pérez was het dan ook duidelijk op de vraag of Sainz ook won zonder Verstappen-DNF: "Absoluut."

Onbegrip over uitspraken

Bleekemolen reageert tegenover GPFans vol onbegrip op de uitspraken van Verstappen zijn teamgenoot: "Dat begrijp ik ook niet. Ik weet niet waar hij die wijsheid vandaan haalt. Maar goed, hij riep ook wel eens dat hij Max kan verslaan. Ik moet wel heel ver in de historie terugkijken, wil ik dat nog zien. Die roept maar wat vaak, niet verstandig denk ik", stelt de Amsterdammer. Bleekemolen trekt echter wel in twijfel of dit soort uitspraken van Pérez negatief effect hebben binnen het team: "Als je alle media op een hoop gooit en ziet wat er allemaal gezegd en geschreven wordt, dat is enorm over de hele wereld. Of dat nu allemaal zo diep doordringt, ik denk wel dat dat meevalt."

