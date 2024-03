De Red Bull Racing-soap lijkt langzaam maar zeker in wat rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen, maar helemaal afgelopen is het nog zeker niet. Inmiddels zou het zelfs zo zijn dat Christian Horner zijn positie binnen het team juist sterker is geworden na een meeting met de Thaise eigenaars in Dubai.

Enkele weken geleden brak met het onderzoek naar Christian Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Inmiddels is de bom intern behoorlijk ontploft en lijkt er sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf lijken betrokken te zijn bij de interne problemen en het is de vraag hoe deze hele onrust opgelost kan gaan worden. Ondertussen wordt door de onrust Verstappen met een overstap naar Mercedes in verband gebracht en is ook de positie van Marko verre van zeker.

Positie Horner nu sterker

In Australië ging het eindelijk het hele weekend weer wat meer over de prestaties op de baan in plaats van het gesteggel naast het circuit en dat was ook wel eens welkom. Toch is de soap zeker niet met een sisser afgelopen. Op de achtergrond lijkt de interne machtsstrijd binnen het team nog altijd voort te zetten. Na de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Horner leek het er even op dat de positie van Horner zwaar aan het wankelen was, maar na een gesprek met de Thaise eigenaars in Dubai is het volgens Auto, Motor und Sport juist zo dat de Britse teambaas veel steviger in het zadel zit.

De volledige macht

En daarmee is het verhaal nog niet compleet. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde medium zou Horner van plan zijn 'om de volledige macht' in zowel de energiedrank Red Bull als het autosportimperium over te willen nemen. De Thaise eigenaars staan hier ook achter, waardoor er zeker een opening is voor Horner. Met de acties wil Horner alleenheerschappij in het team nemen, waar hij nu voor grote investeringen eerst langs Helmut Marko en de Oostenrijkse zijde moet. Die kant van Red Bull zou Horner dus wat graag willen lozen. In Melbourne deden zelfs geruchten de ronde dat Red Bull volledig naar Dubai verplaatst zou kunnen worden. Het Oostenrijkse gedeelte met Oliver Mintzlaff lijkt zich in ieder geval flink zorgen te moeten maken.

