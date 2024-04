Bernie Ecclestone (93) heeft op een uiterst bijzondere wijze proberen te illustreren dat de storm bij Red Bull Racing uiteindelijk wel weer gaat liggen. Volgens de voormalig Formule 1-eigenaar blijven Max Verstappen en Christian Horner gewoon aan boord, maar heeft alles even tijd nodig. Ecclestone vergelijkt dit met de Joden in de Tweede Wereldoorlog. "Zij kochten uiteindelijk ook weer een Mercedes", zo zegt hij.

Dit seizoen is het bij Red Bull achter de schermen erg onrustig. Het begon allemaal met de beschuldigingen aan het adres van teambaas Horner, maar naarmate de tijd verstreek, bleek er nog wel meer aan de hand te zijn. Er zou een ware machtsstrijd gaande zijn waarbij diverse personen over elkaar heen vallen. De Thaise grootaandeelhouder van Red Bull zou samen met Horner een kamp vormen, terwijl team Oostenrijk - met onder meer Dr. Helmut Marko - de andere groep vormt. Toen de geruchten de ronde deden dat Marko wellicht op non-actief zou worden gezet, ontplofte de boel en mengde ook kamp Verstappen zich in de strijd. Verstappen sprak duidelijk uit dat als Marko moet vertrekken, hijzelf ook zijn koffers zou pakken. Het heeft ervoor gezorgd dat de Nederlander in beeld is gekomen bij Mercedes als opvolger van Lewis Hamilton. Ecclestone denkt echter dat het niet zover gaat komen. Ook Horner blijft gewoon zitten waar hij zit, aldus de 93-jarige Brit.

Artikel gaat verder onder video

LEES MEER: 'Sergio Pérez in beeld bij Audi F1 wanneer dít scenario zich voltrekt'

Ecclestone trekt vergelijking met de oorlog

Ecclestone, die negen jaar geleden getuige was op de bruiloft van Horner en zijn vrouw en hem in 2005 richting de Formule 1 bracht om leiding te geven aan het destijds nieuwe Red Bull-team, zegt dat de situatie bij Red Bull - met Verstappen en Horner als middelpunt - vergelijkbaar is met de Tweede Wereldoorlog. Ecclestone denkt dat de tijd de wonden wel heelt en dat alle hoofdrolspelers deze storm weer zullen vergeten. "Max lijkt waarschijnlijk te blijven en het is net als bij alle oorlogen, in zoverre dat mensen dingen overwinnen en weer verder gaan", zo begint Ecclestone zijn enigszins opmerkelijke vergelijking.

'Mercedes keurt salaris- en bonusclausules Verstappen goed, overtreft contract Hamilton'Lees meer

'Joden kochten ook weer een Mercedes'

Vervolgens gaat de Britse zakenman nog een stapje verder en illustreert hij een voorbeeld met de Joden in de tijd van Adolf Hitler. "Na de Tweede Wereldoorlog mocht je Duitsland niet meer noemen en de Joden wilden daar niets kopen. Het was begrijpelijk. Maar na een niet al te lange tijd vergeet iedereen dat en kopen ze weer een Mercedes", zo zegt Ecclestone bij de Daily Mail.

Horner en Verstappen blijven bij Red Bull

Horner en Verstappen blijven dan ook gewoon waar ze zitten, denkt hij. "Ik zie niet in waarom iemand Christian eruit zou willen duwen, zeker niet omdat de tijd als grote genezer fungeert. Hij doet fantastisch werk en een paar weken kunnen een groot verschil maken." Ook Verstappen naar Mercedes ziet hij niet gebeuren. "Ik betwijfel het", aldus de voormalig eigenaar van de Formule 1.

Gerelateerd