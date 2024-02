Meerdere bronnen bevestigen tegenover De Telegraaf dat Red Bull-teambaas Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag binnen de renstal.

Het zou volgens de krant gaan om gedrag dat gericht was op één medewerker van het team uit Milton Keynes en inmiddels zou er een onderzoek naar de vijftigjarige teambaas zijn opgestart. CEO Oliver Mintzlaff is volgens de krant op de hoogte van de beschuldigingen en zou de zaak hoog opnemen.

Artikel gaat verder onder video

Onderzoek

Een woordvoerder van het Oostenrijkse team laat aan de krant weten dat het bedrijf op de hoogte is gebracht van 'bepaalde recente beschuldigingen'. Als reactie daarop is Red Bull een onafhankelijk onderzoek gestart. "Dit proces, dat al gaande is, wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerde advocaat. Het bedrijf neemt deze zaken uiterst serieus en het onderzoek zal zo snel als praktisch mogelijk worden afgerond. Het zou op dit moment niet gepast zijn om verder commentaar te geven", zo laat de woordvoerder weten. Horner heeft inmiddels ook op het onderzoek gereageerd en ontkent de aantijgingen. "Ik ontken deze beweringen volledig."

Kopstuk Red Bull

Horner is al sinds de start van het Formule 1-team in 2005 aanwezig bij Red Bull Racing en is inmiddels het gezicht van het team geworden. De recente beschuldigingen moeten een schok zijn voor het Oostenrijkse team, maar op dit moment zijn het slechts aantijgingen. Op 15 februari zal het team van Horner de nieuwe wagen presenteren en het is nog onduidelijk of er aanpassingen in het programma komen.