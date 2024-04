Sergio Pérez is nog niet zeker van zijn toekomst bij Red Bull Racing. De Mexicaan is sterk aan het nieuwe F1-seizoen begonnen, maar heeft geen contract voor volgend jaar. Mocht Red Bull besluiten hem opzij te schuiven, dan komt Pérez mogelijk in beeld bij Audi, nu nog actief op de grid onder de naam Stake F1 Team Kick Sauber. Echter speelt ook de keuze van Carlos Sainz Jr. een grote rol in het geheel.

Pérez heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen bij Red Bull Racing en het is nog maar de vraag of deze verlengd gaat worden. Voordeel voor de Mexicaan, is dat hij sterk aan het huidige seizoen is begonnen, waardoor hij momenteel de beste kaarten voor het stoeltje in handen lijkt te hebben. Red Bull lijkt echter geen haast te hebben met het maken van een keuze voor 2025, want op de markt zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Ook is het afwachten of het rustig blijft binnen Red Bull of dat de bom toch nog tot ontploffen komt intern. In dat geval is namelijk ook de toekomst van Max Verstappen bij het team niet zeker. Mocht Pérez toch het veld moeten ruimen, dan houdt Audi de situatie nauwlettend in de gaten.

Audi mikt op Sainz, maar houdt ook Pérez in de gaten

Het Stake F1 Team Kick Sauber wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi en de Duitsers zijn dan ook al druk bezig om zich te oriënteren op de best mogelijke line-up voor dat seizoen. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport is Sainz de favoriet om één van de stoeltjes te gaan bekleden. De Spanjaard moet na dit seizoen vertrekken bij Ferrari en Audi hoopt hem te kunnen verleiden tot een overstap. Maar mocht Sainz niet haalbaar zijn, dan heeft teambaas Andreas Seidl al een aantal alternatieven op zijn lijstje staan. Nico Hülkenberg staat bovenaan. De coureur uit Emmerik is weliswaar al 36 jaar, maar is vooralsnog een stabiele rijder gebleken en staat er tevens goed op bij Audi. Echter, Pérez zou ook een optie kunnen zijn.

Pérez hoopt snel op duidelijkheid over toekomst

Volgens AMuS komt Pérez in beeld als Red Bull besluit de Mexicaan geen nieuw contract te geven en als Sainz ervoor kiest zijn heilder elders te zoeken. 'Sergio Pérez is kandidaat mocht hij zijn stoeltje bij Red Bull verliezen', zo schrijft het Duitse medium. De vraag is echter of Pérez moet vertrekken bij het Formule 1-team uit Milton Keynes. Zelf gaat de Mexicaan ervan uit dat hij snel duidelijkheid heeft, zo zei hij eerder deze week: Ik verwacht binnen een maand te weten wat ik volgend jaar zal gaan doen."

