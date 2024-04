Sergio Pérez heeft onlangs te kennen gegeven dat hij nog minimaal twee seizoenen voor Red Bull Racing wil gaan racen, maar volgens dr. Helmut Marko had de Mexicaan in eerste instantie ingezet op een contractverlenging van drie jaren.

De Oostenrijkse renstal staat voor een dilemma in 2024. Zo loopt het contract van 'Checo' af en onderhandelt het team met diverse kanshebbers op het zitje van de Mexicaan. Zo is door Marko bevestigd dat Carlos Sainz is komen babbelen en Christian Horner zou nog met Fernando Alonso hebben gesproken, voordat bekend werd dat de tweevoudig kampioen een verlenging bij Aston Martin aanging. Het tekent de situatie bij Red Bull Racing, waarbij Pérez ook nog altijd kans maakt op een langer verblijf.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ferrari gaat met speciale blauwe kleurstelling rijden tijdens GP van Miami'

Contractverlenging staat los van reglement

Vanaf 2026 ziet de Formule 1-wereld er met nieuwe reglementen weer heel anders uit. Het is nog maar de vraag of Red Bull Racing dan ook over het snelste pakket beschikt. Zo laat Mercedes zien dat een dominantie doorzetten in een nieuw tijdperk, een lastige opgave is. Dat Red Bull de knoop nog niet heeft doorgehakt over het tweede zitje, ligt overigens niet aan dat nieuwe reglement. "We bevinden ons nog niet in de positie om alles af te ronden. Maar het heeft niets te maken met reglementen", zo vertelt Marko bij Motorsport.com.

OOK INTERESSANT: Sargeant verbaast zich over straf FIA: "Snap niet dat ze het niet tegen mij zeiden"

Oplossing vinden

'Checo' heeft in 2024 een prima vorm laten zien, want het gat met teamgenoot Max Verstappen is nog te overzien. Dat was in het 2023-seizoen wel anders, toen de Mexicaan sterk begon, maar halverwege het jaar wat wegviel. Het komt volgens Marko dan ook simpelweg neer op de resultaten. "Hij weet dat hij moet presteren. Eerst wilde hij een contract voor drie jaar, maar we zullen een oplossing vinden", aldus Marko.

Gerelateerd