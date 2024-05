Sergio Pérez beleeft voorlopig een prima seizoen in de Formule 1 en de Mexicaanse coureur is vastberaden om zijn goede vorm in Miami, de plek waar hij doorgaans bejubeld wordt door de fans, door te zetten. Ook vertelt hij even over de bijzondere helm die hij dit weekend bij zich heeft.

In 2023 kende Pérez een jaar om snel te vergeten, nadat hij eigenlijk nog fantastisch aan het seizoen leek te beginnen met twee zeges in de eerste vier wedstrijden. Daarna ging het snel bergafwaarts en ging de focus naar 2024. Voorlopig gaat het tot nu toe een stuk voortvarender met de man uit Guadalajara. Max Verstappen lijkt helemaal losgeslagen, maar daarachter doet ook Pérez - op het dramatische weekend van Red Bull in Australië na - continue wat hij moet doen door tweede te worden en podiums te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Veel support

De Mexicaan lijkt voorlopig dus goed in zijn vel te zitten en hoopt dat goede gevoel mee te nemen naar de Grand Prix van Miami, de zesde race van dit Formule 1-seizoen. Over het algemeen zijn er in Miami zeer veel Midden- en Zuid-Amerikaanse fans aanwezig die de Red Bull-coureur supporten en dus heeft Pérez er zin in: "We zijn terug in Miami en het is altijd leuk om hier in Florida te zijn. Ik voel me hier echt thuis. De support voor mij hier is ongekend en ik voel hier een hoop liefde van de fans." Vervolgens vertelt hij over zijn bijzondere krokodillenhelm: "Om dat te vieren, heb ik een speciale helm voor deze race waarmee ik alle landen eer waar ik een speciale support van krijg."

Krokodillen

De Mexicaan vervolgt: "Men zal wellicht verrast zijn door de speciale krokodillen-inspiratie, wat geldt als een knipoog naar Florida. Hopelijk weten we onze tanden dit weekend ook in het circuit te zetten. De auto voelt de laatste tijd geweldig en weet goede prestaties voor ons neer te zetten. We hebben opnieuw met een sprintraceweekend te maken, wat het een beetje lastig maakt met het perfect neerzetten van de set-up. In China hebben we echter een hoop geleerd over het maximaliseren van onze tijd. Het wordt een warm weekend, dus dat zorgt voor fysieke uitdagingen voor de coureurs. We gaan er echter voor om alle uitdagingen te verslaan en de winst te pakken."

Gerelateerd