Sergio Pérez verwacht binnen een maand te weten of zijn contract bij Red Bull Racing verlengd zal worden. De Mexicaan heeft momenteel een deal tot eind 2024, maar wil graag duidelijkheid over zijn toekomst bij de Oostenrijkse grootmacht.

Sergio Pérez is goed aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. Met drie tweede plaatsen in de eerste vier races, doet de Mexicaan precies wat Red Bull Racing van hem verwacht. Toch is de toekomst van Pérez bij de Oostenrijkse grootmacht geen zekerheid. De 34-jarige teammaat van Max Verstappen had afgelopen jaar moeite met op consistente basis goed presteren. Iets wat zodra het veld dichter bij elkaar komt te liggen, en de voorsprong van Red Bull Racing op de concurrentie kleiner wordt, een vereiste zal zijn van Red Bull-topman Helmut Marko en teambaas Christian Horner.

Line-up Red Bull Racing 2025

Beide kopstukken hebben recent dan ook oplaten tekenen dat Pérez vooralsnog precies doet wat hij moet doen, maar dat er geen haast is met het nemen van een beslissing. Red Bull Racing heeft immers meerdere interessante kandidaten. Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson azen allemaal op een zitje bij de grootmacht uit Milton Keynes, terwijl ook de coureursmarkt opties biedt. Zo is de goed presterende Carlos Sainz op zoek naar een werkgever voor vanaf 2025, omdat hij eind dit jaar bij Ferrari plaats moet maken voor Lewis Hamilton.

Op korte termijn duidelijkheid

Pérez maakt zich echter niet druk. "Ik ben er behoorlijk relaxed onder", vertelt hij na afloop van de Grand Prix van Japan tegenover Sky Sports. "Mijn focus ligt op de Formule 1 en op wat er volgend jaar komt. Ik ben erg blij met wat ik tot nu toe heb neergezet in de sport. Ik geloof dat het een kwestie van tijd is. De coureursmarkt is in beweging en de komende paar weken zal er absoluut veel gebeuren. Ik verwacht binnen een maand te weten wat ik volgend jaar zal gaan doen."

