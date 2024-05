De laatste maanden begint Penelope Kvyat, de dochter van Kelly Piquet en Daniil Kvyat, steeds populairder te worden onder Formule 1-fans. Dat komt door haar uitstekende band met Max Verstappen, de nieuwe vriend van Piquet en drievoudig wereldkampioen. Het komende weekend lijken we in Miami opnieuw te kunnen genieten van Penelope.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Juichen

In Australië en Japan was Penelope ook op het circuit. De vierjarige dochter van Kvyat en Piquet heeft een leuke band met haar 'bonuspapa' en is inmiddels oud genoeg om aanwezig te zijn op het circuit, waar we in het verleden alleen vriendin Piquet zagen als entourage van de Nederlander. In Japan zagen en hoorden we haar zelfs tijdens de televisie-uitzending juichen en schreeuwen voor de winnende Verstappen. De beelden zorgden voor een hoop mooie reacties op het internet. Vele mensen smolten weg naar aanleiding van de schattige uitspraken en gezichtsuitdrukkingen.

Penelope in Miami

Ook het komende weekend lijken we in Miami de kleine meid weer op het circuit te kunnen gaan zijn. Tijdens een livestream van Verstappen vanuit Florida, schiet Penelope - zoals wel vaker het geval - in beeld om haar geliefde Max om aandacht te vragen. Dat betekent dat zij dus aanwezig is in Miami. Niet gek ook, want moeder Piquet heeft veel familie en vrienden in de glitter & glamour-stad wonen. Het lijkt er dus op dat we Verstappen's allergrootste fan het komende weekend weer op het circuit kunnen aanschouwen.

seems like penelope is in miami too!!!! pic.twitter.com/z99jI10Ck9 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) May 1, 2024

