Het komende weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma en Max Verstappen gaat in Florida op zoek naar zijn vijfde zege van dit seizoen. De drievoudig wereldkampioen lijkt er in ieder geval klaar voor te zijn, zelfs in zijn wat minder geliefde sprintraceformat.

Verstappen en Red Bull Racing zijn het seizoen voorlopig uitstekend begonnen en gaan verder op de voet waar ze in 2023 gebleven waren. De RB20 is opnieuw een machtige bolide in de handen van Verstappen en de wereldkampioen lijkt op deze manier hard op weg naar zijn vierde wereldtitel. In de eerste vijf races van het seizoen, wist Verstappen er vier op zijn naam te schrijven. Alleen de Grand Prix van Australië ging niet naar de drievoudig wereldkampioen, toen hij na vier rondjes zijn auto aan de kant moest zetten met remproblemen.

Interessant circuit

In China wist hij vervolgens echter weer de zege naar zich toe te trekken en dus staat de teller inmiddels op vijf uit zes. In het komende weekend gaat de Nederlander op jacht naar zijn zesde zege van dit seizoen. Hij blikt vooruit op het tweede sprintraceweekend van het seizoen: "Miami is altijd één van de meest fysieke banen, zeker door de hitte en de benauwdheid. We kijken uit naar de uitdaging van komend weekend. Het is een interessant circuit met een mooie mix aan bochten en lange rechte stukken. Het wordt cruciaal om te leren van de auto tijdens dit weekend."

Sprintrace

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "Het circuit biedt veel kansen om te racen met een aantal sectoren op hoge snelheid. Het wordt dus extra interessant omdat we hier de tweede sprintrace van het jaar hebben", stelt Verstappen, de man die doorgaans totaal geen fan is van het sprintraceconcept. "Het is altijd een druk weekend, zowel op als naast de baan voor het team. We hebben een aantal mooie herinneringen. Miami stelt niet teleur in het creëren van plezier en een mooie sfeer voor de fans. Ik kijk ernaar uit om te racen met mijn speciale USA-helm dit weekend, waarmee ik een ontwerp draag dat de passie van de fans voor deze sport goed reflecteert.

