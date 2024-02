Lance Stroll kon vorig jaar niet meedoen aan de wintertest op het Bahrain International Circuit. Hij brak zijn polsen en een teen bij een fietsongeluk net voordat het Formule 1-seizoen van 2023 begon. De Aston Martin-coureur verklaart hoe hij zo'n situatie dit jaar gaat voorkomen.

Stroll behaalde vorig jaar niet de resultaten waar hij op had gehoopt. Terwijl Fernando Alonso acht bokalen verdiende en streed om de derde positie in het kampioenschap, kwam de 25-jarige coureur uit Montreal geen enkele keer op het podium terecht. In Australië kwam hij nog wel dichtbij met de vierde stek en ook in São Paulo en Las Vegas eindigde de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll in de top vijf. Vooral de start van het seizoen verliep voor Lance stroef, toen hij geblesseerd raakte bij een fietsongeluk. Vanwege twee gebroken polsen kon hij niet deelnemen aan de wintertest, een week voor de Grand Prix van Bahrein. Reservecoureur Felipe Drugovich moest voor hem invallen en Stroll kon dus pas zijn eerste meters maken tijdens de eerste vrije training. Hij hoopt uiteraard dat hij later deze maand wél mee kan doen aan de tests en legt uit dat hij goed op zichzelf past.

Geen rare fratsen

"Ik heb toestemming gekregen om te mogen rennen," vertelde Stroll tegenover de aanwezige media bij de lancering van de nieuwe Aston Martin AMR24. "Eigenlijk heeft niemand mij dit verteld, maar ik denk dat we elke dag leven en leren. Dus ik ben aan het rennen, en ik let op elke step die ik zet terwijl ik jog - geen verdraaiingen van de enkel, geen van dat soort rare fratsen, gewoon in een rechte pas rennen en voor mijn ledematen zorgen. Ik wil dit jaar in Bahrein testen, dus dat is het plan." Toch heeft de teamgenoot van Alonso niet compleet stilgezeten bij de winterstop. "Ik heb wat tijd doorgebracht in het westen van Canada, waar ik een beetje geskied heb, wat altijd leuk is en ik heb ook veel getraind," vervolgde Stroll. "Ik heb veel tijd genomen om terug te kijken op afgelopen seizoen en nagedacht over hoe ik sterker terug kan komen om een betere atleet en coureur te zijn dit seizoen."