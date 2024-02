Het nieuwe seizoen is voor Aston Martin ook afgetrapt, met de presentatie van de AMR24. Fernando Alonso heeft veelbelovende signalen gezien en is vooral trots op de broodnodige investeringen die het team heeft gedaan.

De renstal schoot in 2023 uit de startblokken. Zo was Aston Martin na de eerste paar races het tweede team achter Red Bull Racing. Halverwege het seizoen viel de AMR23 weer wat weg en dat had volgens teambaas Mike Krack te maken met de ontwikkeling. De renstal had in zijn ogen een verkeerde afslag genomen. Toch is er in 2024 weer een nieuwe ronde, dus weer nieuwe kansen.

Team heeft keihard gewerkt

Alonso gaat in 2024 beginnen aan zijn 21e seizoen en kan niet wachten om achter het stuur te kruipen. "Ik ben ongelooflijk trots op dit team en op wat er in zo'n korte tijd is bereikt. Niet alleen de vooruitgang op het circuit, maar de investering op alle gebieden buiten de baan bij de AMRTC", zo wijst hij naar de faciliteiten die een upgrade hebben gekregen. Toch zeggen de simulaties nog niet alles en wil Alonso de AMR24 in actie zien: "Het hele team heeft keihard gewerkt om de AMR24 gereed te maken voor het nieuwe seizoen, maar er zijn zoveel vragen die moeten worden beantwoord tijdens het testen en de eerste paar races. Ik ben opgewonden om in de cockpit te kruipen en mijn tweede seizoen in het groen te beginnen."

Hongerig

Stroll wijst vooral naar de gretigheid van het team. "We zijn nog steeds een jong team, maar we groeien snel op. Er is die honger en dat geloof als je over de campus loopt – een eer voor iedereen van de geweldige mensen die hier werken. We willen allemaal voortbouwen op wat we vorig jaar hebben bereikt."

Dan Fallows

De wagen komt uit de hand van ontwerper Dan Fallows, voormalig rechterhand van Adrian Newey bij Red Bull Racing. "Er is aan beide uiteinden van de auto gewerkt aan de ophanging. De voorkant zal efficiënter werken naast de voorvleugel, en er is aan de achterkant aerodynamisch werk gedaan om onze lay-out op dat gebied te optimaliseren", zo hoopt Fallows op stappen vooruit.