Mercedes staat dankzij het, voor de buitenwereld in ieder geval vrij plotselinge, vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari vanaf het seizoen 2025 voor een lastig dilemma. Naast dat het team probeert het concept van de auto eindelijk goed te krijgen, zoekt het voor volgend seizoen nu ook nog eens een tweede coureur naast George Russell. Daarbij kan het team twee en eigenlijk zelfs drie kanten op.

Sinds Toto Wolff de teambaas is van Mercedes en ook deels eigendom is van het team, is Mercedes een vast gezicht geweest in de voorhoede van de Formule 1. Toen het vorige tijdperk in 2014 begon, bleek Mercedes het beste ingespeeld te hebben op de nieuwe reglementen. Van 2014 tot en met 2020 won het team alle kampioenschappen, zowel bij de coureurs als constructeurs. In 2021 kwam er door Max Verstappen een einde aan de reeks bij de coureurs, maar bij de constructeurs was Mercedes nog steeds duidelijk het sterkst. In 2022 veranderde echter alles.

Mercedes niet succesvol in nieuwe tijdperk

Sinds in 2022 de nieuwe reglementen, die vooral invloed hadden op de aerodynamica van de auto, zijn ingegaan, is de dominantie van Mercedes afgelopen en heeft Red Bull het stokje overgenomen. Daar waar Verstappen en Red Bull alle kampioenschappen sinds 2022 heeft gewonnen en waarschijnlijk ook in 2024 en 2025 gaat winnen, heeft Mercedes het lastig om een goed concept te vinden. Daardoor is Russell, maar toch vooral Hamilton, de afgelopen twee seizoenen en ook dit seizoen niet comfortabel en tevreden geweest met zijn auto. Russell lijkt zich wat comfortabeler te voelen, terwijl Hamilton al jaren klaagt over de auto die de Silver Arrows op de baan brengen. Het was blijkbaar zelfs zo erg, dat hij besloot dat het na 2024 wel welletjes was bij het team waar hij altijd voor uit is gekomen in F1, en naar Ferrari gaat.

Welke kant gaat Mercedes op?

Ondanks dat Wolff heeft aangegeven dat de focus niet op 2026, maar op dit seizoen en volgend seizoen ligt, zal Mercedes toch vooral als doel hebben gesteld om in 2026 weer om de titel in beide kampioenschappen mee te doen. Naast de vraag of het team tegen die tijd een goed concept heeft gevonden en daarnaast de motorreglementen meteen, zo goed mogelijk, onder de knie heeft, is er nog een ander onderwerp dat voor 2026 al opgelost moet worden: de tweede coureur naast Russell. Er lijken drie mogelijkheden te zijn: een jonge coureur klaarstomen voor 2026, een tussenoptie zodat in het nieuwe tijdperk een talent in kan stromen of een coureur waarmee het team meteen kan presteren en ook de toekomst mee in wil gaan.

Jonge coureur

Te beginnen met de opties die het team heeft als er voor een jonge coureur gekozen wordt. De meest logische optie is Andrea Kimi Antonelli, die dit seizoen voor het eerst in Formule 2 rijdt. De Italiaan wordt gezien als het grootste racetalent sinds Verstappen, waardoor Mercedes op het oog goud in huis heeft. De vraag is of Mercedes hem in het nieuwe tijdperk pas in wil laten stromen, of dat ze hem in 2025 al in een auto van Mercedes (of bijvoorbeeld Williams) willen zetten om ervaring op te doen en het team te leren kennen. Het nadeel is dan wel dat Antonelli, of welke jonge coureur dan ook, moet wennen in een auto die in 2026 dankzij de reglementen weer compleet anders gaat zijn en het proces weer opnieuw zal beginnen. Een andere optie is Frederik Vesti, die in 2023 indruk maakte in F2 en in 2024 ervaring opdoet in de European Le Mans Series. Het team zou zelfs beide coureurs kunnen stallen in F1 vanaf 2025: Vesti bij Williams en Antonelli bij Mercedes.

Tussenoptie

De tweede optie die Mercedes heeft, als het inderdaad van mening is dat het niet logisch is om in 2025 een jonge coureur in de auto van het team te zetten, is om voor een tussenoptie te gaan. Carlos Sainz, die in 2024 uitstekend presteert, lijkt dan de meest logische optie te zijn. Fernando Alonso was dat ook, maar hij heeft zijn contract inmiddels verlengd. Mercedes zal in 2025 toe willen slaan als het voor Sainz wil gaan, gezien zijn huidige vorm en - vooral - de concurrentie van Audi vanaf 2026. Sainz zou dan naast Russell in 2025 en 2026 kunnen rijden, terwijl Antonelli nog een seizoen F2 doet en daarna in 2026 bij Williams kan wennen aan de nieuwe F1-auto's. Andere opties zijn coureurs als Nico Hulkenberg, Esteban Ocon en Pierre Gasly, waarbij Mercedes natuurlijk al een relatie heeft met Ocon vanwege zijn geschiedenis bij Mercedes als reservecoureur.

Ervaren coureur en nieuwe kopman

Dan de derde en wellicht ook de meest gewaagde optie: een nieuwe kopman halen. Het zou namelijk, ten eerste, betekenen dat Mercedes niet gelooft dat Russell de nieuwe kopman van het team kan zijn. Daarnaast is er wat deze categorie aan coureurs betreft eigenlijk maar een optie die de laatste weken vaak ook in de media genoemd wordt: Verstappen. Het is onrustig binnen Red Bull rondom teambaas Christian Horner en, als gevolg, ook adviseur Helmut Marko, ontwikkelaar Adrian Newey en Verstappen zelf. De Nederlander zou een clausule in zijn contract hebben, waardoor hij eerder weg zou kunnen dan eind 2028.

De vraag is natuurlijk vooral of Verstappen dit wil, gezien het feit dat Mercedes de afgelopen twee seizoenen en ook dit seizoen het concept van de auto niet goed heeft weten te krijgen en hij bij zijn huidige team enorme successen boekt. Op Mercedes haar beurt is het de vraag of het slim is, gezien het feit dat het team dan vast zou zitten aan Russell en Verstappen voor de komende jaren en er voor Antonelli eigenlijk alleen bij bijvoorbeeld Williams plek is.

Mercedes in 2026

Een belangrijke factor bij de zoektocht naar een nieuwe coureur, wie dit dan ook is, is dat Mercedes de afgelopen tientallen jaren altijd voorin mee heeft gedaan en dit ook in het nieuwe tijdperk waarschijnlijk weer gaat doen. Daarbij helpt het ook dat het team in 2014, toen er op het gebied van motoren ook ingrijpende veranderingen waren, enorme stappen kon zetten en het tijdperk vervolgens zou domineren. Dit zou coureurs als Sainz, Ocon, Hulkenberg, Antonelli en zelfs Verstappen aan moeten spreken en vertrouwen moeten geven.

Wat niet in het voordeel van Mercedes spreekt, zijn de recente resultaten. Het team heeft op aerodynamisch gebied in 2022 een groot verlies geleden en kon dat vervolgens nog niet herstellen. Meerdere concepten zijn geprobeerd, maar niks blijkt tot nu toe te werken. Coureurs kunnen zich afvragen of het team dit in 2026 ineens wel weer voor elkaar gaat krijgen. Daarnaast is de aanwezigheid van Russell ook een vraagteken voor veel coureurs, zeker de ervaren coureurs. Verstappen zal meteen de rol van kopman op zich nemen, terwijl Antonelli al blij zal zijn dat hij bij Mercedes een kans krijgt. Voor coureurs als Sainz, Ocon en Gasly kan het een vraagteken zijn welke coureur Mercedes dan als kopman ziet, of dat er gelijke kansen zullen zijn.

Conclusie

Mercedes staat met het aanstaande vertrek van Hamilton naar Ferrari voor een dilemma, een dilemma waarvan na het na de verlenging van zowel Russell als Hamilton niet had mee om te moeten gaan. Het team kan gaan voor een nieuwe kopman, een ervaren coureur als tussenoptie voor Antonelli gaan of een jonge coureur als Antonelli vanaf 2025 meteen in de auto zetten. De keuze van zowel de coureurs voor Mercedes als Mercedes voor de coureurs za beïnvloed worden door het verleden, maar ook het heden en de toekomst. Het is ook een beslissing waar het team, wanneer deze gemaakt is, niet gemakkelijk meer onderuit gaat komen.

