Door het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton, die vanaf 2025 uit gaat komen voor Ferrari, heeft Toto Wolff met Mercedes ineens een vacature voor volgend jaar waar veel coureurs interesse in zullen hebben. De vraag is: kiest de Oostenrijker met zijn team voor ervaring of jeugd?

In gesprek met Motorsport.com zegt Wolff dat Mercedes momenteel een beetje in een spagaat zit. "Ik denk dat je het vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken. Ik denk dat we in een opbouwfase zitten. Je moet erkennen dat we nu – drie jaar na de invoering van de huidige regels – dingen anders moeten doen dan we in het verleden hebben gedaan, zonder dat we datgene overboord gooien waarvan we geloven dat het goed is."

Wie kiest Mercedes voor 2025?

Daar waar de geruchten rondom Carlos Sainz en een contract voor 2025 bij Mercedes steeds groter worden, wordt er door Wolff en Mercedes op de achtergrond grondig nagedacht over wie volgend seizoen naast George Russell moet rijden. Het team kan ook hier twee kanten op, zegt Wolff. "Het kan betekenen dat we een jonge coureur [Antonelli, Vesti enz.] in de auto zetten en hem een kans geven. Dat geeft minder druk dan wanneer we meteen voor overwinningen moeten vechten. Of we kiezen voor een meer ervaren coureur die ons meteen kan helpen bij onze prestaties [Sainz, Verstappen, Ocon enz.]."

Plannen met Antonelli

Volgens Wolff heeft het vertrek van Hamilton bij Mercedes na komend seizoen er niet voor gezorgd dat Mercedes ineens het plan met supertalent Andrea Kimi Antonelli heeft veranderd. Het plan bestond al en wordt nog steeds volgens plan uitgevoerd. "Het programma om Kimi in de Formule 1 te laten rijden bestaat al langer en is de afgelopen weken niet ingrijpend veranderd. We hebben wat meer testdagen toegevoegd, maar wat je de komende maanden zult zien, staat al vast, of hij volgend jaar nu wel of niet in een Formule 1-auto zal zitten."

