De toekomst van Daniel Ricciardo lijkt met de dag onzekerder te worden. Na vier races heeft de Australiër bij Visa Cash App RB nog geen punten veroverd, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda dat al twee keer wel deed. Red Bull lijkt nu daadwerkelijk een ultimatum te hebben gegeven aan Ricciardo.

Dit wist de Italiaanse tak van Motorsport.com afgelopen weekend te melden. Dit werd eind maart ook al gemeld door media in Nieuw-Zeeland, maar een dag later al ontkracht door Helmut Marko. Dit was, naast het feit dat het van een twijfelachtige bron kwam, ook nog voor de mislukte Grand Prix van Japan. Ricciardo viel tijdens die race vervolgens uit na een halve ronde en scoorde dus weer geen punten, terwijl Tsunoda voor de derde keer Q3 haalde en vervolgens ook weer punten zou scoren.

Toekomst Ricciardo

Nu zou Ricciardo dus, volgens de Italiaanse versie van de site, daadwerkelijk een ultimatum hebben gehad van Red Bull. De Australiër zou echter niet tot Imola, zoals het gerucht van eind maar suggereerde, maar tot de zomerstop krijgen om het tij te keren. Mocht dit niet gelukt zijn, dan zit vanaf de Grand Prix van Nederland - de eerste race na de zomerstop - Liam Lawson op zijn plek. Ricciardo krijgt dus nog tien races om zichzelf te laten zien en zijn prestaties te verbeteren, omdat Red Bull het idee heeft dat het meer aan Ricciardo dan aan de auto ligt. Dit is iets wat Tsunoda tot nu toe elk weekend in 2024 heeft bewezen.

Ricciardo in 2024

Met een P13, P16, P12 en een DNF achter zijn naam rijdt Ricciardo een vrij kleurloos seizoen en wordt hij, nog belangrijker, elk weekend afgetroefd door Tsunoda. Alleen in Bahrein was dit niet zo, toen hij dankzij team orders voor Tsunoda eindigde. Tsunoda heeft in de Visa Cash App RB echter sindsdien drie keer Q3 gehaald en twee keer punten gescoord, terwijl Ricciardo daar niet bij in de buurt is gekomen. Gezien de prestaties van Tsunoda, Sergio Pérez en de schaduw van Lawson is de druk op Ricciardo aan het begin van het seizoen in ieder geval behoorlijk toegenomen.

