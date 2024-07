Max Verstappen wist zich het afgelopen weekend niet populair te maken bij een hoop fans en media met zijn gedrag tijdens de Grand Prix van Hongarije. In België probeert maatje Daniel Ricciardo het op te nemen voor het gedrag van zijn voormalig teamgenoot.

Het was tijdens de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring in Boedapest niet bepaald gezellig op de boardradio. Verstappen was eigenlijk de hele race aan het klagen richting engineer Gianpiero Lambiase: "Het is behoorlijk indrukwekkend hoe we onszelf zo laten pakken met een undercut, daarmee is mijn race compleet fucked", zo liet onder meer in duidelijke taal weten. Even later barstte de bom en liep de wereldkampioen helemaal leeg over de belabberde tactiek die zijn team hem gaf, nadat Lambiase hem wat vertelde. Na afloop kreeg de Nederlander een hoop commentaar voor zijn niet zo nette gedrag.

Ricciardo haakt in

Verschillende oud-coureurs, journalisten en andere criticasters vertelden dat dit niet zo kan. Ook Lewis Hamilton liet weten dat Verstappen als teamspeler moet gaan werken: "Je moet de teamleider zijn, een teamlid. Je hoeft niet per se dé leider te zijn, maar moet wel altijd onthouden dat je voor een hele hoop mensen een teamgenoot bent. Je moet je als wereldkampioen gedragen. Niet zoals het afgelopen weekend in Hongarije het geval was", zo zei de Brit. Ook Ricciardo krijgt de vraag of hij zo verbaasd was over het gedrag van Verstappen in Hongarije: "Ik heb de gesprekken op de radio gehoord, maar niet wat hij daarna op televisie nog gezegd heeft. Ik weet niet of het daar doorging. Ik heb de praatjes tussen hem en GP gehoord. Soms is het een beetje lastig om uit te leggen waarom we...", waarna het even stopt bij de goedlachse coureur.

Frustraties

Hij gooit het over een andere boeg: "Oké, laat ik mezelf in zijn positie plaatsen. Sommige races ben ik ontzettend kalm, terwijl ik andere races geprikkeld ben en alles bij frustreert en irriteert. Soms zijn onze acties en de manier waarop we ons voelen niet voorspelbaar. Op een bepaald punt zei GP dat hij zijn banden goed moest opwarmen. Dat deed Max niet, dat is iets dat voortkomt uit frustraties. Iets dat daarvoor gebeurde, zorgde ervoor dat het hem allemaal niet meer boeide. Het is waarschijnlijk opgebouwde frustratie tijdens een race. Dat gebeurt nu eenmaal. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet beantwoorden. Het kan verschillen. Soms is het een vurige en verwarrend omgeving in de cockpit", besluit hij.

