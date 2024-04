Hoe realistisch is een vertrek van Verstappen bij Red Bull Racing daadwerkelijk?

Voor het eerst sinds Max Verstappen zijn langdurige contract bij Red Bull Racing tekende, is er twijfel over zijn toekomst bij het dominante team van dit tijdperk. Hoe realistisch is een vertrek van Verstappen na dit of volgend seizoen en wat zijn de opties en redenen?

Verstappen maakte in 2015 namens Red Bull Racing zijn debuut in de koningsklasse bij Toro Rosso en zou meteen indruk maken. Zoveel zelfs, dat hij voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje in 2016 werd gepromoveerd naar Red Bull Racing. De Nederlander won meteen de race en zou in verloop van tijd de kopman van Red Bull worden. De Nederlander kreeg in 2021 zijn eerste kans om echt om de titel te strijden met Lewis Hamilton en greep deze kans meteen. In het nieuwe tijdperk van F1, dat in 2022 begon, zouden Verstappen en Red Bull vervolgens de rol van het dominante team in F1 overnemen van Hamilton en Mercedes. In 2022 won Verstappen na een moeizame start met overmacht zijn tweede titel, terwijl Red Bull voor het eerst sinds 2013 weer eens kampioen bij de constructeurs werd. In 2023 maakte F1 het meest dominante seizoen van een coureur en team mee, een seizoen waarin meerdere records werden verbroken en Verstappen samen met Red Bull niet te stoppen was.

2024: seizoen met twee gezichten

Sportief gezien gaat het ook in 2024 goed. Verstappen veroverde vier keer pole position en won vanuit die positie drie keer de race, waarbij hij met Red Bull alleen een matige zondag kende in Australië. Toch staat de Nederlander weer stijf bovenaan bij de coureurs en is Red Bull weer in het bezit van de snelste auto. Toch is er buiten de baan veel gedoe, waarbij de storm rondom teambaas Christian Horner inmiddels wel wat is gaan liggen, maar nog steeds doorsuddert.

Horner werd begin dit jaar door een medewerkster van Red Bull Racing beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waarbij ze vond dat Horner over de grens was gegaan met de manier waarop hij leiding gaf binnen het team. Red Bull openbaarde in februari vervolgens dat er een onafhankelijk onderzoek was gestart, waarna vlak voor het eerste raceweekend van het seizoen - in Bahrein - na het onderzoek werd geconcludeerd dat Horner aan kon blijven als teambaas. De anonieme mail met vermeend bewijs die daarna online kwam, zorgde wel voor meer geruchten en gedoe - waaronder een kort onderzoek naar adviseur Helmut Marko - maar zorgde er niet voor dat Red Bull Racing haar beslissing terug zou draaien. Wel begon ook de toekomst van Verstappen onderwerp van gesprek te worden, waarbij zeker Mercedes-teambaas Toto Wolff maar al te graag olie op het vuur gooide.

Verstappen en Red Bull

Eerst even de feiten: Verstappen heeft nog een contract tot eind 2028. De Nederlander rijdt momenteel in de meest dominante auto die F1 ooit heeft gezien en lijkt dit in ieder geval tot eind 2025 te kunnen blijven doen. Tot zover de feiten. Volgens de geruchten, die zijn ontstaan door de beschuldigingen aan het adres van Horner, zou Verstappen een clausule in zijn contract hebben. Dit is iets wat hij deels heeft bevestigd, waardoor hij eerder zou kunnen vertrekken. Deze clausule zou dan vooral verbonden zijn aan de toekomst van Marko. Hoe Verstappen precies denkt over de hele situatie laat hij tijdens de afgelopen weekenden in het midden. Wel is alom bekend dat zijn relatie met Marko binnen Red Bull erg belangrijk is, waarbij hij zelf ook heeft aangegeven dat een vertrek van de Oostenrijker effect zou hebben op zijn toekomst.

Wat zijn de opties naast Red Bull?

Iets wat het vertrek van Verstappen onwaarschijnlijk maakt, is dat hij momenteel naast Red Bull niet zo heel veel opties heeft. Het zijn zeker geen opties die beter zijn, op dit moment, dan Red Bull. Het zijn vooral opties die op de lange termijn wellicht wel interessant zijn. McLaren en Ferrari vallen al af, omdat die voor 2025 en 2026 al twee coureurs onder contract hebben. Ook alle teams in het middenveld, Kick Sauber, Visa Cash App RB, Haas, Williams en Alpine, kunnen we wegstrepen. Daardoor zijn er nog twee teams over als interessantste opties, twee teams die in de geruchten dan ook het vaakst genoemd worden.

Verstappen en Mercedes

Mercedes wordt in de media het vaakst genoemd, zeker omdat Hamilton na dit seizoen vertrekt en er alom toch veel twijfel is over of George Russell een rol als kopman van het team wel aan gaat kunnen. Verstappen zou vanaf 2025 die rol in kunnen vullen, waarbij hij qua salaris bij het team niet veel achteruit hoeft te gaan. Tevens heeft Mercedes, en met hem veel andere mensen, vertrouwen in het nieuwe tijdperk. Dit kom vooral omdat er vanaf 2026 dus nieuwe motoren komen, iets waar Mercedes meestal goed op in kan spelen en ook in 2014 goed op anticipeerde. Verder speelt 2021 waarschijnlijk ook geen rol meer, omdat Mercedes het tijdens dat seizoen vooral met Horner en de FIA aan de stok had en niet zozeer met Verstappen. Daarnaast: time - en succes - heals most wounds, zeggen ze wel. Toch zijn er ook dingen die een overstap niet logisch maken.

Ten eerste zal het team in 2025 niet ineens mee kunnen doen om een kampioenschap, omdat het de afgelopen paar concepten van de auto niet juist heeft weten te krijgen. Dit zal Verstappen geen zeker gevoel geven, ook niet richting 2026. Daarnaast is er nog een andere factor: Andrea Kimi Antonelli. De getalenteerde coureur, onderdeel van de opleiding van Mercedes, wordt op de lange termijn - en wellicht zelfs op korte termijn - als optie en nieuwe supersterk van het team gezien en ook als zodanig klaargestoomd. Mocht Verstappen komen, dan is er de komende jaren geen plek voor hem. Dat is iets wat Mercedes niet wil. Dit is ook waarom Carlos Sainz, die voor 2025 nog geen team heeft, vaak in verband wordt gebracht met Mercedes en volgens de geruchten zelf al een akkoord zou hebben op de lengte van het contract na. De Silver Arrows zien de Spanjaard, die in 2024 goed presteert, als een optie voor de korte termijn. Verstappen is dat niet.

Aston Martin en Verstappen?

Een andere optie is Aston Martin, dat voor 2025 - op papier in ieder geval - nog een coureur zoekt. Fernando Alonso verlengde vorige week zijn contract met meerdere jaren, waardoor dat stoeltje al is ingevuld en het team eigenlijk al een kopman heeft. Daarnaast zal eigenaar Lawrence Stroll niet zomaar zoon Lance Stroll uit het team zetten, al is hier sportief gezien na vorig seizoen en dit seizoen alle reden voor. Daarnaast heeft het team nog niet laten zien de stap naar de drie a vier topteams te hebben gemaakt, iets wat Verstappen natuurlijk wel na zal blijven streven. In de middenmoot rijden zal voor Verstappen geen optie zijn.

Toch zou Lawrence Stroll voor Verstappen wel een uitzondering kunnen maken om Lance Stroll toch uit het team te zetten en geen nieuw contract te geven. Als het niet voor Verstappen gaat gebeuren, voor wie dan wel? Daarnaast is het team bezig met het opbouwen van een sterk team en een nieuwe fabriek, waarmee het de topteams op lange termijn - vanaf 2026 - uit wil gaan dagen. Vervolgens is er, naast dat Aston Martin financieel gezien genoeg ruimte zal hebben om Verstappen een flink salaris en contract te kunnen geven, nog een reden waarom Verstappen een overstap naar het team zou kunnen overwegen. Vanaf 2026 gaat Aston Martin namelijk werken met Honda als motorleverancier, een bedrijf waar Verstappen een goede relatie mee heeft en al mee samen heeft gewerkt in zijn tijd bij Red Bull. Dat zou voor Verstappen een prima reden kunnen zijn, zeker omdat hij op dat gebied dan ook weet waar hij aan toe is en tevens fantastische resultaten heeft behaald met Honda als leverancier.

Conclusie

De kans dat Verstappen na dit seizoen vertrekt lijkt al met al niet erg groot te zijn, om meerdere redenen. Ten eerste heeft hij dus een langdurig contract bij het team en lijkt de toekomst van Marko niet echt meer in twijfel getrokken te worden. Daarnaast zit de Nederlander momenteel bij het sterkste team dat de Formule 1, statistisch gezien, ooit gezien heeft met de snelste en meest consistente en betrouwbare auto waar de Nederlander waarschijnlijk ooit in zal rijden. De twijfels over 2026 zijn zeker daar, want niemand weet hoe Red Bull voor de dag gaat komen als Red Bull met Ford eigen motoren gaat gebruiken. Toch is het net zo goed onzeker of Mercedes in 2026 vooral qua concept ineens wel een grote stap kan zetten en of Aston Martin met Honda meteen mee kan doen om de titel. De kans lijkt vrij groot dat, daar waar de nieuwe power unit van Red Bull vanaf 2026 voor twijfels ka zorgen, het concept ook vanaf 2026 goed zal zijn. Hier zorgt ontwerper Adrian Newey wel voor. De enige manier waarop de Nederlander eerder zou kunnen vertrekken, is als dankzij de situatie rondom Horner alsnog de organisatie binnen Red Bull uit elkaar valt. Voor nu lijkt die storm echter ook voorbij te zijn.

