Formule 1-fans lijken moe te worden van Max Verstappen en Red Bull Racing. Er werd op sociale media veel geklaagd, nadat de energiedrankfabrikant tijdens de Grand Prix van Japan weer een één-twee scoorde. Adrian Newey denkt dat ze door een roze bril kijken.

Max Verstappen is de laatste jaren oppermachtig geweest in de koningsklasse van de autosport. Hij versloeg Lewis Hamilton in een titanenstrijd in 2021 om zo zijn allereerste wereldkampioenschap te pakken. Charles Leclerc wist het Verstappen lastig te maken aan het begin van 2022, maar in de tweede helft van dat seizoen nam Red Bull een grote voorsprong en het was wederom de Nederlander die de wereldtitel binnensleepte. 2023 was een recordbrekend jaar voor Verstappen die negentien van de 22 Grands Prix op zijn naam wist te schrijven. Ook in 2024 ligt hij weer aan de leiding van de tussenstand na drie één-tweeresultaten voor Red Bull. De fans geven echter de laatste tijd steeds vaker aan dat ze spannende gevechten willen zien. Ze lijken het zat te zijn dat de Nederlandse en Oostenrijkse volksliederen hebben geklonken na twintig van de afgelopen 22 wedstrijden.

Geen significante verandering in rangorde

Red Bull-hoofdontwerper Newey laat weten dat het niet de taak van het team is om er wat spannends van te maken en 'saaie' één-tweetjes te voorkomen. "Tenzij je er iets gekunstelds van maakt, maar dan begint het meer te lijken op WWE," zo maakte de hoofdontwerper van Red Bull tegenover Autosport de vergelijking met het worstelen dat meer entertainment dan sport is. "De realiteit is dat de huidige regelgeving waarschijnlijk de meest beperkende is die we ooit hebben gehad. Elk nieuw reglement kent meer restricties dan het vorige en het kostenplafond is ook geïntroduceerd om de uitgaven van de grootste teams ten opzichte van de kleinste teams te beperken. En toch is de rangorde onder het kostenplafond niet significant veranderd."

Roze bril

Volgens Newey was vroeger dan ook niet alles beter. "We hebben de gewoonte om ons de gedenkwaardige races en gevechten te herinneren en die door een roze bril te bekijken. Maar dan vergeten we de races die saai waren. De realiteit is dat er door de jaren heen veel saaie races zijn geweest, in elk seizoen. Misschien was het meest dramatische seizoen wel 2012, toen er zeven verschillende winnaars waren in de eerste zeven races," zo sloot de 65-jarige Brit af.

