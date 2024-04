Ferrari won de F1 Grand Prix van Australië, maar moest het verder tot nu toe doen met P3 achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez. Naar het schijnt komt er richting Imola echter een grote upgrade die voor ingrijpende veranderingen gaat zorgen.

Formu1a.uno weet dit te melden. "Onder leiding van Cardile [technisch directeur van Ferrari] is het eerste ontwikkelingspakket goedgekeurd dat van aanzienlijke omvang zal zijn. Een massief pakket dat de ogenschijnlijke 'conventionele' concepten op de SF-24 van het begin van het jaar zal maximaliseren. We kunnen de SF-24 die we op Imola gaan zien, voorzichtig versie 2.0 noemen."

Nieuwe inlaat voor Ferrari

Ferrari heeft voor de upgrade wel degelijk gekeken naar wat Red Bull bijvoorbeeld doet bij de inlaten. "De inlaatopeningen van de radiatoren zullen worden 'omgedraaid', met een ander compromis om meer ontwikkelingsmogelijkheden te garanderen. De SF-24 krijgt een nieuwe inlaat, die niet alleen extremer zal zijn qua openingen, maar, in tegenstelling tot de oorspronkelijke oriëntatie, het idee van Red Bull met de inverted lip zal overnemen. Deze agressiviteit, zoals het genoemd zou kunnen worden, komt eigenlijk niet helemaal overeen met de trend van ontwikkelingsplannen die Ferrari in de afgelopen jaren heeft laten zien."

Ferrari neemt deels concept RB20 over

Ondanks dat de upgrades en de auto zelf geïnspireerd zullen zijn door de succesvolle auto van Red Bull, gaat het Italiaanse team wel haar eigen draai eraan geven. "Ferrari zal een eigen interpretatie van de omgekeerde inlaten aannemen, die ook wat minder extreem aanwezig zijn op de McLaren. De belangrijkste innovatie op het gebied van 'pure prestaties' komt voort uit de veranderingen aan de bodem, met een herontwerp van de conveyors. Een kleine upgrade aan de voorvleugel wordt ook doorgevoerd. Voorlopig is besloten om hiervan nog niets te introduceren voor Miami. Veranderingen aan de Ferrari 2.0 zullen ook betrekking hebben op de deflectors aan de zijkanten van de cockpit."

