Carlos Sainz weet dat de upgrades die Ferrari gaat brengen richting de F1-races in Europa veel impact zullen hebben op de prestaties van het team, maar moet ook toegeven dat hij bang is dat Max Verstappen en Red Bull Racing dan al een te grote voorsprong in de twee kampioenschappen gaat hebben.

Tijdens de persconferentie na de race in Japan, die Sainz als derde afsloot achter de twee auto's van Red Bull, stelt Sainz dat zelfs de upgrades die Ferrari richting de races in Europa gaat brengen, niet gaan resulteren in het dichten van het gat dat er momenteel is richting Red Bull. "Ik denk dat ze in het eerste derde deel van het seizoen zeker in het voordeel zullen zijn, totdat we met één of twee upgrades komen waardoor we consistenter tegen ze kunnen vechten. Maar tegen die tijd is het misschien een beetje te laat met het voordeel dat ze zouden kunnen hebben op het kampioenschap."

Sainz ziet Red Bull geen fouten maken

Sainz, die de afgelopen twee seizoenen al moest toekijken hoe zijn oude werkgever (alhoewel hij alleen bij zusterteam Toro Rosso reed) F1 domineerde met Verstappen, heeft weinig hoop in fouten van Red Bull zelf. "Ik zie Red Bull als team deze fouten niet vaak maken. Jammer, want ik heb ook een race gemist en dat kan zowel voor het team als voor mij duur uitpakken in het kampioenschap. We rijden een race minder, maar tegelijkertijd gaan we ons uiterste best doen."

Laatste seizoen Ferrari

Sainz is bezig aan zijn laatste seizoen bij het team van Ferrari, waar hij de afgelopen seizoenen heeft gereden als teamgenoot van Charles Leclerc. Het contract van de Spanjaard loopt na dit seizoen af en Lewis Hamilton zal volgend jaar zijn vervanger zijn. Wat Sainz betreft heeft hij in 2024 dan ook niks te verliezen. "Het is ook mijn laatste jaar bij Ferrari, dus we hebben niets te verliezen en we zullen er alles aan doen om terug te komen."

