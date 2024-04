Max Verstappen, Sergio Pérez en Carlos Sainz mochten zondag met zijn drieën richting het podium en vanzelfsprekend was er daarna ook een persconferentie met de heren. Het ging even over de drie vaders van de coureurs, die natuurlijk alle drie bekend zijn en ook regelmatig in de paddock te zien zijn.

Verstappen won zondag de Grand Prix van Japan met ruime afstand richting Pérez en Sainz. Na afloop van de festiviteiten op het podium, moesten de drie heren zich melden voor de traditionele persconferentie. Aan het einde van het vragenvuur ging het over de vaders van het drietal, die toch vaak toonaangevend in beeld zijn: Jos Verstappen, Antonio Pérez en Carlos Sainz Sr., waarbij twee van deze heren ook nog altijd in de rallysport actief zijn en daardoor natuurlijk ook nog een hoop gevaarlijke dingen doen.

Artikel gaat verder onder video

Rally gevaarlijker

Het gaat dan ook over de activiteiten in de rally. Sainz begint: "Ik heb het gevoel dat het voor mijn vader gevaarlijker is dan voor mij. Hij is 62 jaar oud en heeft al veel meer risico genomen in zijn leven. Ik blijk hem maar vragen waarom hij steeds maar door blijft gaan, terwijl hij ook gewoon kan gaan golfen of tijd door kan brengen met mijn moeder. Hij blijft echter gewoon Dakar willen rijden en twee of drie keer per jaar aan een rally meedoen. Er is geen mogelijkheid dat we hem kunnen overhalen om daarmee te stoppen." Verstappen haakt in: "Misschien is je moeder blij dat hij dat doet. Dan heeft ze juist wat vrije tijd!"

Elkaar ongelukken laten zien

Ook Verstappen kan natuurlijk meepraten over een rally-rijdende vader: "Mijn vader is twee of drie jaar geleden begonnen. Nu zie ik soms zijn onboards en dan weet ik zeker dat hij meer gevaar loopt dan ik." Sainz reageert: "Een paar weken terug in Bahrein liet jouw vader aan mijn vader een ongeluk zien van vlak daarvoor. Nu zijn ze constant hun ongelukken en momenten aan elkaar aan het delen!" Verstappen kan dat beamen: "Mijn vader geeft vaak de schuld aan de pace notes. Maar rally-rijden, daar heb ik een hoop respect voor. Het is heel indrukwekkend. Met al de bomen en zo. Op het circuit hebben we muren en dingen die ontworpen zijn om impact op te vangen. Een boom gaat niet aan de kant. Rally is dus zeker gevaarlijker." Pérez sluit af: "Geen zorgen, jongens. Mijn vader is bezig met politiek, dus hij loopt het meeste gevaar."

