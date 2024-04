De winnaar van de Grand Prix van Australië, Carlos Sainz, gaat ook in Japan naar het podium. Sainz wist als derde over de streep te komen op het uitdagende Suzuka en had het podium eigenlijk niet meer verwacht.

Sainz vertrok zondagochtend op Suzuka vanaf P4 en was duidelijk de snellere van de twee Ferrari's. Middels een uitgekiemde strategie kwam hij even aan de leiding van de wedstrijd om vervolgens na zijn laatste pitstop achter teamgenoot Charles Leclerc te komen. De Monegask kon echter weinig uithalen tegen zijn teamgenoot en Sainz ging er dan ook gemakkelijk voorbij. Pérez lag op dat moment zo'n zes seconden voor de Spanjaard en dat gat bleek achteraf te groot te zijn.

Grand Prix van Japan

Na de race legt Sainz bij Mark Webber uit: "Ja, ik had echt een goede race. Het was best zwaar met de bandendegradatie, maar toen kwamen ineens de wolken en ging de bandenslijtage omlaag." Wel was dat het moment dat Sainz ging twijfelen aan de strategie. "Opeens dacht ik dat een éénstopper misschien wel sneller was en wij stonden op een twee-stopper. Ik moest daarom een heleboel auto's inhalen vandaag en inhalen is hier echt heel lastig. Je moet hier op Suzuka altijd de laatste chicane perfect nemen, zodat je een goede run richting bocht twee hebt. Ik kon mijn acties goed doen, maar het was best pittig."

LAP 46/53



Carlos gets it done!



It's a smooooooth pass around the outside of T1 to put the Spaniard up onto the podium! 🌶️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/wr2JWWJiGU — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Strategie

Na de laatste pitstop moest Sainz nog een aantal mannen voorbij. "Eerlijk gezegd wist ik wel dat het kon, maar ik dacht wel dat het echt moeilijk zou gaan worden om derde of vierde te worden. Zeker als ik terugdacht hoe moeilijk het was om de Mercedes in te halen in mijn tweede stint en hoe lastig het is om iemand hier te volgen. Ik wist dat ik een goede delta moest hebben om Lando te pakken, maar ook Charles." Het is uiteindelijk allemaal gelukt en daar bedankt Sainz de witte band voor: "Aan het einde lukte het allemaal. Die harde band, die vond ik echt fijn om mee te rijden, want daar kon ik mee pushen."

