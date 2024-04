Adrian Newey is het met regerend wereldkampioen Max Verstappen eens dat de FIA misschien te overhaast het reglement van 2026 in elkaar heeft gezet. Er wordt namelijk nagedacht over actieve aerodynamica om het gebrek aan vermogen van de power unit te compenseren.

Vanaf 2026 zullen de motoren vijftig procent van hun vermogen uit de verbrandingsmotor halen en de resterende vijftig procent komt dan uit het elektrische gedeelte. Red Bull Racing trok vorig jaar al aan de bel over deze verhouding, want uit de simulatie bleek dat het vermogen flink tekort schoot. Zo moest Max Verstappen in een simulatieronde op Monza zijn gas op het rechte stuk loslaten, om op die manier weer wat vermogen terug te krijgen. Christian Horner had het zelfs over 'Frankenstein-auto's'.

'Over 2026-motorreglement is niet nagedacht'

Het heeft ertoe geleid dat de sport nadenkt over actieve aerodynamica. Kortgezegd betekent dit dat de vleugels per bocht anders kunnen gaan staan, zodat de downforce terugkeert. Dit gaat echter wel ten koste van de stuurmanskunsten, want racen met vleugels die constant veranderen vereist wel hele andere kwaliteiten. Verstappen vertelde eerder al dat het een fout van de sport was om eerst het motorreglement op te stellen en daarna pas te kijken naar de auto. Newey schaart zich bij Autosport achter de Nederlander.

"Ik denk dat dat een eerlijke opmerking is en waarschijnlijk een die zelfs de FIA zou erkennen - dat alleen de motorfabrikanten dit soort 50/50 verbrandingsmotor met elektrische motor wilden", opent Newey. De verhouding is volgens de ontwerper dan ook niet gebaseerd op technische kennis. "Ik denk dat het is wat hun marketingmensen zeiden dat we zouden moeten doen en ik begrijp dat: het is potentieel interessant omdat Formule 1 een snelle ontwikkelaar van technologie kan zijn."

Kosten

Newey wijst daarnaast naar de kosten die al die elektrische ontwikkelingen met zich meebrengen. "Die zijn erg hoog, maar misschien kunnen productietechnieken in de toekomst helpen om die kosten omlaag te brengen." De accu zelf is daarnaast ook nog een dingetje, want de Formule 1 moet techniek maken die uiteindelijk in de straatauto terechtkomt, maar dat ziet Newey nog niet gebeuren. "Wat wij nodig hebben, of wat de F1-reglementen nodig hebben van de accu's in termen van vermogensdichtheid en energiedichtheid, is heel anders dan wat een normale wegauto nodig heeft. En dat betekent op zich al dat de chemie van de accu en mogelijk ook de constructie van de accu anders is. Het risico bestaat dus dat het niet direct geschikt is voor de weg."

Dat de sport nu actieve aerodynamica overweegt, dat maakt het ontwerpen van de nieuwe auto niet makkelijker. "Ik denk dat het moeilijk gaat worden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het motorreglement is gemaakt en erdoorheen is gedrukt zonder dat er veel aandacht is besteed aan het chassis en dat zorgt nu voor grote problemen als het gaat om het vinden van een oplossing om ermee te werken."

