De Formule 1-teams willen voorkomen dat er extra renstallen arriveren in de koningsklasse en zijn daarom van plan om het maximum aantal teams terug te brengen van twaalf naar tien. Dit moet volgens een rapport van MotorsportWeek geregeld worden in het nieuwe Concorde Agreement.

Binnen de Formule 1 zijn er toch wel wat meningsverschillen over het maximum aantal teams. De FIA heeft het team van Andretti groen licht gegeven om te starten in de Formule 1, maar dat heeft de FOM (onder leiding van de teams) vervolgens tegengehouden. De prijzenpot speelt hierbij een grote rol. Zo delen de tien teams op dit moment het prijzengeld, maar zou dat bedrag bij een extra renstal minder worden. De taart moet dan simpelweg over meer mensen worden verdeeld.

Concorde Agreement

De afspraken tussen de FOM, de FIA en de teams worden vastgelegd in het Concorde Agreement. Voor de nieuwe periode zijn de formaties van plan om het aantal vastgestelde teams in de Formule 1 terug te brengen naar tien. Op dit moment laat het reglement namelijk toe om twaalf teams te hebben en dat zorgt voor een ongemakkelijk situatie wat betreft de aanvraag van Andretti. De situatie moet dan ook tot het verleden gaan behoren als het aan de huidige tien teams ligt.

Het huidige Concorde Agreement loopt tot het einde van 2025. In de overeenkomst wordt overigens over nog wel meer gesproken dan alleen maar het aantal teams. Ook wordt er gekeken naar de constructie van het hebben van zusterteams, zoals het geval is bij Red Bull Racing en het Visa Cash App RB-team. De nieuwe afspraken zouden gaan gelden van 2026 tot en met 2030.

