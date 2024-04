Volgens Ralf Schumacher moet Williams-teambaas James Vowles ook kritisch naar zijn eigen rol kijken na de kostbare start van het 2024-seizoen. Williams wordt geplaagd door een gebrek aan reserveonderdelen en de coureurs lijken ook onder hoogspanning te rijden.

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen is niet waar Williams tevreden op kan terugkijken. Zo waren Logan Sargeant en Alexander Albon betrokken bij diverse kostbare schuivers. Het was in Melbourne zelfs zo erg dat de Amerikaanse coureur schadevrij bleef, maar dat Albon in de FW46 van Sargeant kroop voor de kwalificatie en de Grand Prix. Albon crashte namelijk ook, maar het team had geen reservechassis meegenomen. Het zijn problemen die te verwachten zijn bij het kleine team van Williams, tegelijkertijd is Schumacher bij Sky Sports Deutschland kritisch op de rol van de teambaas.

Vowles moet zichzelf spiegel voorhouden

Williams staat na vier races in 2024 nog altijd met lege handen en Schumacher hoopt dat Vowles zichzelf ook de spiegel voorhoudt. "Ik denk dat Vowles nu ook een beetje naar zichzelf moet kijken. Het zou me niet verbazen als hij niet per se op de bestsellerlijst van de eigenaren van Williams staat", zo opent de Duitser. Vowles is in 2024 begonnen aan zijn tweede jaar als teambaas en hoewel Sargeant ook vorig jaar betrokken was bij flink wat schuivers, werd hem toch een zitje voor dit jaar toebedeeld. Volgens Schumacher zou de druk op Vowles zijn toegenomen na de start van het huidige jaar.

I don't think anyone will pay much attention to Ralf. I spoke to Williams bosses in Japan and they were fully behind Vowles. Williams probably turned down Mick and this is Uncle Ralf's idea of revenge... — Joe Saward (@joesaward) April 13, 2024

Oom Ralf neemt wraak voor afwijzing Mick

Formule 1-journalist Joe Saward spreekt die bewering echter op X tegen. Hij heeft in Japan gesproken met de eigenaren van Williams. Die zouden nog vierkant achter de voormalig rechterhand van Toto Wolff staan. Waar de kritiek vandaan komt, daar heeft Saward wel een idee over. "Williams heeft waarschijnlijk Mick [Schumacher] afgewezen en dit is misschien oom Ralf zijn manier om wraak te nemen", aldus Saward.

