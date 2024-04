Het team van Williams wordt in 2024 geplaagd door diverse crashes en ziet het schadebedrag steeds verder oplopen. Afgelopen jaar was de renstal in totaal 7,11 miljoen dollar kwijt aan herstelwerkzaamheden en momenteel zit het team al op twee miljoen dollar.

Williams beschikt nu eenmaal niet over het ruimste budget en de faciliteiten laten ook nog te wensen over. Logan Sargeant was in de vier openingsraces betrokken bij een aantal schuivers en in Australië deed Alexander Albon ook een duit in het zakje. Op organisatorisch vlak mist het team een reservechassis, al zal dat probleem na de race in China voorbij zijn. Op financieel gebied lopen de kosten al op.

Onderdelen en financiën

De teams zijn vanaf 2021 gebonden aan de budgetcap en dus gaan crashes van het ontwikkelingsbudget af. Het team van James Vowles zit al aan het maximum als het gaat om de reserveonderdelen en in Suzuka kon de renstal ook niet schadevrij blijven. Zo vergaloppeerde Sargeant zich tijdens de eerste vrije training en Albon kwam niet verder dan de eerste ronde tijdens de Grand Prix van Japan. Nog pijnlijker voor de renstal uit Grove is dat er in Japan kleine updates waren meegenomen, maar deze zijn grotendeels beschadigd. The Race schat in dat Williams al meer dan twee miljoen dollar aan schade heeft gereden en dat is voor het kleine team toch wel aanzienlijk, zeker nu er pas vier races achter de rug zijn. Vorig jaar was Sargeant ook al koploper in het lijstje van coureurs met de meeste schadegevallen achter hun naam.

