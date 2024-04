Hoewel de kopstukken van Red Bull Racing in trek zijn bij de concurrentie, heeft Pierre Waché zich volgens F1-insider gecommitteerd aan een langere verbintenis bij het Oostenrijkse team. De Fransman zou naast Adrian Newey één van de slimme koppen zijn achter het huidige succes van de renstal uit Milton Keynes.

Hoewel het aerodynamische team van Red Bull Racing uit meer mensen bestaat dan alleen Newey, wordt hij wel vaak aangewezen als het genie van het Oostenrijkse team. Het is dan ook geen wonder dat uitgerekend de bolide uit de hand van de 65-jarige ontwerper in het huidige tijdperk domineert. Zo is Newey in zijn studententijd afgestudeerd op het desbetreffende onderwerp. Toch moet niet vergeten worden dat de Brit de afgelopen jaren juist een stapje terug heeft gedaan, wat betreft de Formule 1. Zo was hij bezig met het ontwerp van de Aston Martin Valkyrie, maar heeft hij ook zijn tanden gezet in de ontwikkeling van de RB17 Hypercar.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Mercedes keurt salaris- en bonusclausules Verstappen goed, overtreft contract Hamilton'

Contractverlenging

Waché stond volgens de Italiaanse pers juist in de belangstelling van Mercedes, maar zou dus zijn contract bij Red Bull Racing hebben verlengd. De Fransman werkt al sinds 2014 bij het Oostenrijkse team en is inmiddels als technisch directeur verantwoordelijk. In zijn huidige rol werkt hij samen met Newey, die het geheel overziet en de rol van de Fransman is groter geworden nadat Newey in 2021 na zijn fietsongeluk afwezig was bij het team, om te herstellen.

OOK INTERESSANT: Verstappen over aanwezigheid Newey bij Red Bull: "Enorme boost voor iedereen"

Technisch hart van Red Bull

Ook Newey staat in de belangstelling van andere renstallen. Zo bleek onlangs dat Aston Martin bereid was om de portemonnee te trekken voor de Brit, maar ook Ferrari loert nog altijd op de diensten van de Engelsman. Wel benadrukte Newey onlangs dat hij het liefst bij Red Bull Racing wil blijven, als het team ook met hem door zou willen.

Gerelateerd