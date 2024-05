Teambaas Christian Horner begrijpt de wens van Sergio Pérez om zo snel mogelijk een contractverlenging te tekenen, maar legt uit waarom Red Bull Racing hier absoluut geen haast mee heeft.

De coureursmarkt in de Formule 1 ligt nog altijd grotendeels open voor 2025. In totaal zijn er nog twaalf zitjes te vergeven, waarbij met name reikhalzend wordt uitgekeken naar wie Red Bull Racing en Mercedes achter het stuur besluiten te zetten. Bij eerstgenoemde ligt Max Verstappen vast tot eind 2028, maar het contract van Sergio Pérez verloopt eind dit jaar. De Mexicaan kent vooralsnog een goed seizoen en heeft meerdere keren laten weten te hopen om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst. Die wens moet hij voorlopig echter nog even in de ijskast zetten, zo blijkt uit de woorden van teambaas Christian Horner.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull geen haast met line-up 2025

"Hij zou ongetwijfeld graag morgen een aankondiging doen, maar als team hebben we niet bepaald haast", wordt Horner geciteerd op de site van de Formule 1. "We zitten in de prettige situatie waarbij veel coureurs vanzelfsprekend graag voor ons willen rijden. We zijn blij met het duo dat we hebben, we willen alleen zeker weten dat de mate van consistentie waarmee Sergio het seizoen begonnen is, blijft. Te zijner tijd zullen we die opties evalueren. Zoals ik zei: op dit moment zijn we erg blij met de line-up die we hebben, dus er is geen haast om de volledige line-up voor 2025 bekend te maken. Wat betreft andere coureurs: dat is pure speculatie."

OOK INTERESSANT: Formule 1-auto op WhatsApp vanaf nu gehuld in de kleuren van Mercedes

Kijkend naar die speculatie, wordt met name Carlos Sainz vaak genoemd als kanshebber voor het zitje naast Verstappen. Ook Audi heeft echter interesse in de Spanjaard, die eind dit jaar bij Ferrari moet vertrekken. "We hebben geen idee of en wat Audi Carlos heeft geboden, hij is een sleutelcoureur op de openliggende markt", vervolgt de Brit. "Het is vanzelfsprekend dat er serieuze interesse zal zijn. Audi zou gek zijn als ze een coureur van zijn kaliber niet zouden overwegen, net als de rest [van de teams] die een stoeltje vrij hebben. Maar het zou ongepast zijn om te praten over wat voor aanbiedingen er zijn gedaan. Dat is niet aan ons bekendgemaakt, ook niet wat andere teams hebben aangeboden."

Nieuwe aanpak Pérez

Op de vraag waarom Horner denkt dat Pérez dit jaar beter presteert, grapt hij: "Waarschijnlijk omdat hij geen contract meer heeft. Nee, ik denk dat hij hard heeft gewerkt tijdens de winter. Hij heeft zijn aanpak wat betreft de raceweekenden misschien een beetje aangepast. Hij zit dit seizoen heel dicht bij [Verstappen]. Met name op een circuit zoals Suzuka, waar hij het afgelopen jaar erg lastig had. Dit jaar is hij zeker erg competitief. Hij heeft veel uur achter de simulator doorgebracht en de aanpak van het weekend en zijn set-up enzovoort, is afgestemd op zijn teammaat. Hij laat zichzelf goed zien en heeft een aantal goede races gereden tot nu toe dit jaar."

Gerelateerd