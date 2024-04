Hoewel Adrian Newey natuurlijk één van de belangrijkste pionnen binnen Red Bull Racing is, wil Max Verstappen ook het teamwerk benadrukken. De Nederlander legt op de persconferentie in Japan uit dat Newey een voor een boost zorgt binnen Red Bull, maar dat de auto door meerdere mensen wordt ontworpen en gebouwd.

De afgelopen weken is de naam van Newey in verband gebracht bij diverse teams. Zo zou Aston Martin een megabod hebben geplaatst bij de topontwerper en vanuit Ferrari wordt er ook een lokroep gedaan. Het heeft natuurlijk alles te maken met de onrust in de top van Red Bull Racing, want daarvoor werd een afscheid van Newey nooit overwogen.

Positie Newey

Op de vraag hoe belangrijk Newey voor Red Bull Racing is, legt Verstappen uit: "We hebben een heel team aan de auto werken, dus het altijd een teamprestatie. Iedereen zijn ideeën worden meegenomen en in de auto verwerkt." Het wegvallen van Newey zou dus zeker een impact hebben, al zou dat dus in de ogen van Verstappen de rest van het team tekort doen. Wel wijst Verstappen naar de sfeer binnen Red Bull Racing. "Natuurlijk, om iemand in het team te hebben als Adrian. Ik denk dat het een enorme boost is voor iedereen. Ze werken allemaal samen voor auto die we vandaag de dag hebben."

Grondeffect

Newey is afgestudeerd op het grondeffect en dus is het niet zo gek dat het winnende ontwerp uit zijn hand komt. Verstappen klaagt uiteraard niet, maar geeft toch de voorkeur aan de vorige generatie Formule 1-auto's, zonder grondeffect. "Ik vind het prima om deze auto's te besturen, al geef ik de voorkeur aan de vorige generatie. Die zijn toch iets lichter en wendbaarder. Maar goed, ik bestuur gewoon wat de regels voorschrijven", sluit Verstappen af.

