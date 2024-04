Volgens Fernando Alonso is het zo klaar als een klontje en blijft Max Verstappen ook na 2024 bij Red Bull Racing. De Spanjaard werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het Oostenrijkse team, maar stelt dat zijn volle focus bij Aston Martin ligt.

Hoewel de tweevoudig kampioen zijn loyaliteit heeft uitgesproken aan het groene team, was hij wel zelf degene die stelde dat hij nog de enige beschikbare wereldkampioen is. De jaartjes beginnen natuurlijk ook te tellen voor de 42-jarige Alonso, al is daar op de baan nog weinig van te zien. Het doel is om met Aston Martin aan de top te komen, maar mocht er een betere optie komen, dan kan een overstap nooit worden uitgesloten.

'Als Verstappen vertrekt, dan heeft dat impact'

Alonso houdt de transfermarkt dan ook goed in de gaten. "Als Max Red Bull verlaat, kan dat impact hebben", zo wordt hij door de Duitse tak van Motorsport.com geciteerd. Toch ziet hij dat niet gebeuren: "Dat is gewoon mijn gevoel." Wat dat voor hem betekent, is ook duidelijk: "Ik concentreer me op mijn spullen. Ik wil voor de zomer beslissen of ik doorga of niet. Als ik doorga, moet ik kijken wie me de beste kansen biedt. Maar ik laat me niet onder druk zetten. Zelfs niet door alle geruchten. Ik lees ze gewoon niet."

Loyaliteit ligt bij Aston Martin

Het avontuur bij Aston Martin begon in 2023 zeer sterk en Alonso heeft dan ook vertrouwen in 'zijn' team. "Er is geen ander team met zulke grote ambities en toekomstplannen als Aston Martin. Maar het is ook belangrijk om niet alleen over die ambities te praten, maar ze ook echt waar te maken. Twee jaar geleden was het team nieuw. Het personeelsbestand is verdubbeld. Ze werkten in de oude Jordan-fabriek en nu in een supermoderne fabriek. Vorig jaar hadden we een snelle auto en hebben we veel geleerd over hoe we ons moeten ontwikkelen om bij te blijven bij de topteams", aldus Alonso over de groei van Aston Martin.

