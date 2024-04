Drievoudig Grand Prix-winnaar Carlos Sainz realiseert zich dat hij een gewenst object is geworden. De Spanjaard legt op de persconferentie in Japan de interesse van de verschillende teams bloot en hij zoekt simpelweg met zijn management naar de beste optie.

Sinds bekend is geworden dat Lewis Hamilton naar Ferrari verkast in 2025, is de vraag opgekomen waar Sainz naartoe gaat. De 29-jarige coureur lijkt voor veel teams de beste optie te zijn, maar de vraag is natuurlijk ook wat Sainz eruit kan halen. Zo wist hij de race in Australië op zijn naam te zetten en heeft hij daarmee zijn waarde weten te verhogen. Red Bull Racing zou geïnteresseerd zijn en de Spanjaard staat ook op het lijstje van Mercedes. Daarnaast zou Audi naar verluidt al een deadline hebben gesteld.

Praten bijna met iedereen

Sainz kan logischerwijs niet op de details ingaan, maar over de onderhandeling vertelt hij: "We praten natuurlijk met een paar [teams]. Dat is wat ik en mijn management moeten doen als je nog geen werk hebt voor volgend jaar. We praten bijna met iedereen." Wel wijst Sainz naar de krenten in de pap: "Het gaat nu om de details en de realistische opties. Ook wat natuurlijk de beste optie is voor mij en mijn toekomst."

Sainz wil snelle afronding

Uiteindelijk blijft het nog even afwachten en dat vindt Sainz zelf ook wel een beetje vervelend: "Ik heb helaas nog geen nieuws. Het enige wat ik kan zeggen is dat het inmiddels tijd is geworden om de zaken snel af te ronden en hopelijk komt er snel duidelijkheid."