Het raceweekend in Japan staat op de planning en meerdere teams hebben gemeld dat er flink wat updates aan zitten te komen. Ook voor de regerend kampioen zit er nog wat in de pijplijn, zo zouden er smallere sidepods op de RB20 worden gemonteerd, maar heeft Red Bull ook een nieuwe vloer meegenomen, zo meldt Auto Motor und Sport.

Na de eerste drie races van het 2024-seizoen arriveert het Formule 1-circus in Japan weer bij een traditionele baan. Daar lijken de teams zich ook op te hebben gefocust, want diverse renstallen komen met nieuwe onderdelen, met de hoop het gat richting Red Bull Racing te dichten. Het Oostenrijkse team zelf zit ook niet stil en zou ook nog wel een aantal foefjes in petto hebben.

Updates

Red Bull zou dus naar verluidt de eerste echte grote update mee hebben genomen. De sidepods zouden vanaf race vier een stuk smaller worden, zo werd verteld tijdens de presentatie van de RB20. Toch lijkt er ook een nieuwe vloer aan te komen voor Max Verstappen en Sergio Pérez. Het team van Ferrari had initieel wel updates gepland voor de race in Japan, maar zal dat uitstellen naar de volgende wedstrijd, in Imola. Aston Martin heeft volgens Formu1a.uno ook de eerste belangrijke nieuwe onderdelen meegenomen. Zo zou de ARM24 in Japan beschikken over een nieuwe vloer, maar ook een nieuwe beamwing.

Hoop voor Alpine

Alpine dat dit seizoen nog geen tijd heeft weten te winnen vergeleken met vorig jaar, heeft een nieuwe voorvleugel meegenomen en het gaat hier om het eerste onderdeel van een nieuw pakket. Daarmee moet het gewicht van de wagen omlaag gaan. Sauber heeft in elke race van het 2024-seizoen problemen gehad met de pitstops en dat kan in Suzuka nog steeds zo zijn. Er is door het team veelvuldig overlegt met de leverancier van de wielmoeren, maar de levertijden lieten het niet toe om al in Japan gebruik te maken van de nieuwe onderdelen.

