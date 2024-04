Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde is in Spanje even niet meer zo geliefd. Van Der Garde gaf vorige week in de De Race Show zijn mening over het onderonsje tussen George Russell en Fernando Alonso en noemde de Spanjaard een klootzak in positief zin.

Alonso kreeg na de wedstrijd in Melbourne een tijdstraf van twintig seconden. Dat had te maken met een actie die de wedstrijdleiding omschreef als een 'brake-test'. Russell was uiteindelijk degene die de controle verloor over zijn W15 en daardoor via de grindbak en de bandenstapels tot stilstand kwam op de baan. Alonso zelf, wilde niets weten van een 'brake-test'. Hij offerde simpelweg wat entreesnelheid op om een goede exit te pakken en dat is in zijn ogen de kunst van motorsport. Of de Spanjaard het er nu mee eens is of niet, de straf is al uitgedeeld en Alonso heeft drie strafpunten op zijn licentie gekregen.

Uitspraken

Van Der Garde liet zich dus vorige week over het onderonsje tussen het duo uit, waarbij hij opmerkte dat Alonso misschien wel erg fanatiek bezig was. De tweevoudig kampioen wilde in de laatste ronde zijn zesde plek verdedigen en haalde daarvoor in de ogen van Van Der Garde alles uit de kast. Laatstgenoemde stelde dat hij veel respect voor 'El Matador' heeft, maar dat hij wel een klootzak is.

Boze Alonso-fans

Dat leverde hem veel reacties op, zo vertelde hij in de nieuwste editie van de podcast. "Ik kreeg best veel berichten onder de post en ook een aantal DM's. Die gingen uiteindelijk helemaal los. Puta, Puta Madre. Weet ik veel wat allemaal nog. Ja, dat was niet normaal man, maar ik heb geloof ik niets verkeerds gezegd over Alonso.[Ik noemde hem een klootzak], maar dan wel in de goede vorm." Van Der Garde heeft nog een tripje naar Spanje staan en glimlacht dat hij die niet gaat uitstellen.

