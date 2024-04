Fernando Alonso heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract met het Aston Martin Formule 1-team. De tweevoudig wereldkampioen geeft echter toe dat hij niet alleen met zijn huidige werkgever in gesprek is geweest.

Alonso komt sinds 2023 uit voor de renstal waar Lawrence Stroll de eigenaar van is en die gerund wordt door teambaas Mike Krack. Met acht podiums en de vierde positie in de eindstand maakte de Spanjaard zijn beste seizoen mee sinds de introductie van de hybride-power units. Hij had tot afgelopen donderdag nog geen contract voor 2025 en dat geldt nog steeds voor meer dan de helft van het F1-veld. Silly season begon met de aankondiging dat Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari zal gaan en de geruchten dat Max Verstappen Hamiltons opvolger kon worden vanwege de situatie rondom Red Bull-teambaas Christian Horner. Naar verluidt heeft Alonso gepraat met Toto Wolff, maar hij gaf in Japan toe dat Mercedes "niet aantrekkelijk" voor hem is, aangezien hij in zijn Aston Martin beter presteert dan de Zilverpijlen. Alonso zou ook gesprekken hebben gevoerd met Red Bull, maar het lijkt erop dat Verstappen toch bij de energydrankfabrikant blijft en ze zouden niet twee nummer 1-coureurs binnen hetzelfde team willen hebben.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso gaat weer met Honda werken: "Een bedrijf dat ik altijd gerespecteerd heb"

Rijdersmarkt balanceren

"Ik heb ook met anderen gesproken, ja," gaf Alonso toe tegenover de media na zijn aankondiging met Aston Martin. "Ik denk dat het normaal is dat je de rijdersmarkt een beetje balanceert, wanneer je aan onderhandelingen begint. Je moet ook naar iedereen luisteren. Dat is gewoon een normale procedure en ik denk dat het eerlijk is om naar alle voorstellen te luisteren en kijken hoe de markt beweegt. Maar in mijn hoofd was Aston voor mij de logische stap om te zetten. Uiteindelijk was het ook de beste [beslissing]. Ik voel me het meest gewild bij Aston Martin."

OOK INTERESSANT: Alonso: 'Ben de eerste die mijn hand opsteekt als ik merk dat ik niet meer snel ben'

Meer tijd voor nodig

"Alle andere gesprekken waren niet al te serieus en we zijn nooit echt tot conclusies gekomen of iets dergelijks," vervolgde de 42-jarige uit Oviedo. "Misschien was daar meer tijd voor nodig. Er was bij Aston echter een duidelijk verlangen om samen te werken en dat was hetzelfde als wat ik had. Daarom is dit zo makkelijk gebeurd." Met welke teams hij in gesprek is geweest, wil Alonso liever niet zeggen. "Ik zal er niet specifiek in zijn met welke teams ik heb gesproken, want dat vind ik nu niet meer belangrijk en dit draait om Aston Martin en het goede nieuws voor Aston Martin."

Gerelateerd