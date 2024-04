Fernando Alonso (42) heeft ondanks zijn relatief hoge leeftijd zijn handtekening onder een meerjarige contractverlenging bij Aston Martin gezet. De tweevoudig wereldkampioen vertelt echter dat zodra hij inlevert qua snelheid, hij de eerste zal zijn die zijn hand opsteekt.

Fernando Alonso is bij uitstek de oudste coureur op de grid, maar dat is aan zijn prestaties niet af te zien. In tegendeel, de Spanjaard is nog altijd een van de beste rijders uit het veld. Bij Aston Martin vecht hij regelmatig om punten en podiumplaatsen, en teammaat Lance Stroll heeft nog nooit een vuist tegen de veteraan uit Oviedo weten te maken. Ondanks dat Alonso met zijn 42 jaar in Formule 1-termen een wat hoge leeftijd heeft, is hij dan ook nog altijd een zeer gewilde naam op de grid.

Contractverlenging Aston Martin

Dat bleek ook de afgelopen weken. Alonso werd regelmatig gelinkt aan een zitje bij Mercedes of Red Bull Racing in 2025, maar die speculaties kunnen inmiddels naar het rijk der fabelen verworpen worden. Op donderdag bracht Aston Martin naar buiten dat Alonso een meerjarige contractverlenging heeft getekend, tot in ieder geval eind 2026. Het contract bevat een optie om hierna te verlengen als coureur, of om in een andere rol binnen Aston Martin verder te gaan. Alonso en Aston Martin zijn dus in ieder geval voor de lange termijn aan elkaar verbonden.

Eerste die zijn hand opsteekt

Dat betekent dat Alonso in ieder geval tot en met zijn 45ste achter het stuur zal zitten, en dat is vrij uniek in de Formule 1. Zorgen maakt hij zich echter niet: "Klopt, ik zal 45 worden en nog steeds aan het racen zijn", citeert Motorsport.com. "Als ik op een dag merk dat ik niet gemotiveerd ben, niet in vorm ben of niet snel ben... Ik denk dat ik een hele eerlijke relatie met Aston Martin heb. Ik zal de eerste zijn die mijn hand op steekt en zegt: 'Weet je, misschien heb ik hier of daar wat verloren', en dan zullen we met een oplossing komen."

Grand Prix van Japan

Alonso vreest echter niet dat hij de komende jaren zijn scherpe randje zal verliezen. Zo reed hij naar eigen zeggen afgelopen weekend in Japan nog een van de beste races uit zijn carrière, door als zesde over de streep te komen: "Zoals ik al zei in Japan, waarschijnlijk een van de beste races uit mijn carrière, was vijf dagen geleden", vervolgt hij. "Dus ik voel me goed. Ik zie geen probleem. En Lewis wordt in januari 40, dus ik zal in ieder geval niet de enige 40-plusser zijn waar jullie het over hebben."

